Protéger les enfants dans le monde numérique

De nos jours, les enfants passent de plus en plus de temps sur Internet à des fins différentes. Cela les expose à de nombreux risques potentiels, y compris les abus en ligne. Selon une étude de l’UNICEF, un jeune sur cinq a déclaré avoir été victime d'intimidation en ligne (ou cyberintimidation).



Ces dernières années, le Parti, l'État ainsi que l'ensemble du système politique du Vietnam se sont fortement mobilisés pour mieux protéger les enfants sur Internet. Le système juridique sur la protection des enfants dans l'environnement en ligne a été édifié, créant une base juridique importante, telle que la loi sur les enfants, la loi sur la cybersécurité...



Le gouvernement et le Premier ministre ont publié un certain nombre de documents importants pour protéger les enfants en ligne, tels que le Programme d'action national pour les enfants pour la période 2021-2030, le Programme pour protéger et soutenir les enfants pour des interactions saines et créatives dans l'environnement en ligne pour la période 2021-2025.



En outre, le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN ont convenu d'adopter la Déclaration sur la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation et d'abus en ligne dans l'ASEAN (2019) et la Déclaration sur l'élimination du harcèlement des enfants dans l'ASEAN, y compris le harcèlement dans l'environnement en ligne (2021).



Cependant, avec le développement rapide des technologies de l'information et d'Internet, outre les avantages que les enfants reçoivent grâce à l'apprentissage et au divertissement, ils sont confrontés à de nombreux risques latents. L'un des risques est que les enfants soient maltraités dans un environnement en ligne dangereux, leur causant des dommages persistants.

Concernant les solutions pour faire face aux risques auxquels les enfants peuvent être confrontés et promouvoir le développement sain des enfants dans le monde numérique, Nguyên Ngoc Anh, expert de l'UNICEF au Vietnam, a déclaré que la coopération et la coordination entre les parties prenantes étaient la clé du succès.



Toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile, les professionnels travaillant dans la protection de l'enfance, les parents ainsi que les médias et le secteur privé, doivent travailler en étroite collaboration pour mieux protéger les enfants des dangers d’Internet, a souligné Nguyên Ngoc Anh.



De son côté, le directeur du Département de l’enfance, Dang Hoa Nam, a déclaré qu'il était nécessaire d’établir un monde numérique de plus en plus sûr et sain pour les enfants, de prendre des solutions plus spécifiques et pratiques pour protéger les enfants en ligne,... -VNA/VI