Protection et rapatriement des citoyens vietnamiens secourus au Myanmar

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Selon les informations de l’ambassade du Vietnam au Myanmar, les autorités birmanes ont signalé certains cas de citoyens vietnamiens actuellement en détention pour violation des règlements d’entrée et de sortie du pays, à la suite d’opérations de répression menées contre les établissements de fraude en ligne dans la région de Myawaddy, située à proximité de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande.



C’est ce qu’a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, dans l'après-midi du 20 mars, lors de la conférence de presse régulière de son ministère des Affaires étrangères, en réponse aux questions concernant la protection des citoyens vietnamiens secourus dans la région frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande.



Selon elle, sous la direction du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam au Myanmar a demandé aux autorités locales de garantir la sécurité et les conditions de vie des citoyens vietnamiens concernés.



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, son ministère collabore actuellement étroitement avec les autorités compétentes vietnamiennes pour vérifier l’identité des citoyens vietnamiens en détention. Parallèlement, les représentations diplomatiques du Vietnam au Myanmar et en Thaïlande continuent de travailler avec les autorités locales afin de mettre en œuvre rapidement les mesures de protection et d’assistance au rapatriement des citoyens vietnamiens.-VNA/VI