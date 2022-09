Protection des langurs à cou blanc dans la province de Quang Binh

Le Centre de recherche sur la gestion des ressources des hautes terres (CEGORN), le Département de la protection des forêts de la province de Quang Binh (Centre) et le Comité populaire du district de Tuyen Hoa ont organisé, le 16 septembre dans la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh, une conférence pour "Résumer le modèle de coopération dans la gestion et la conservation des langurs à cou blanc dans la zone de planification des forêts à usage spécial dans le district de Tuyen Hoa".

Le langur à cou blanc (Trachypithecus Hatinhensis) est, extrêmement rare et en voie de disparition, classé dans le Livre rouge du Vietnam et le Liste rouge du monde.

À Quang Binh, il y a maintenant plus de 150 individus de langurs à cou blanc vivant dans les montagnes rocheuses calcaires dans le district de Tuyen Hoa.

Lors de la conférence, les participants ont proposé des solutions pour contribuer à la protection de ces espèces rares telles que : limitation de l'empiétement illégal des terres forestières ; interdiction de l'exploitation illégale du bois forestier ; restriction des licences pour l'exploitation des pierres et des pâturages dans les endroits où vivent les langurs.

En particulier, il faut prêter attention et promouvoir le rôle central des groupes de conservation bénévoles et des populations locales ; promouvoir la sensibilisation à la protection et au développement des langurs à cou blanc. Les unités concernées devraient mobiliser des sources d'investissement pour mettre en œuvre des activités de conservation des langurs à cou blanc ; réaliser des projets de reboisement, d'expansion forestière, de soins et d'exploitation forestière durable... -VNA/VI