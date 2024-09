Protection des citoyens vietnamiens au Moyen-Orient

Fumée après une frappe aérienne israélienne sur Kfartchouba, au Liban, le 16 septembre 2024. Photo: Xinhua/VNA

Le Vietnam suit de près les récents développements au Moyen-Orient et est profondément préoccupé. Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à mettre fin aux conflits, à intensifier le dialogue, à résoudre les désaccords par des moyens pacifiques, à respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, pour le bien des peuples et pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions de correspondants sur les développements tendus actuels au Moyen-Orient et sur la protection des citoyens vietnamiens dans cette région.



Lors de la conférence de presse périodique de son ministère organisée dans l’après-midi du 19 septembre, Pham Thu Hang a indiqué que selon les dernières informations des représentations vietnamiennes en Égypte et au Liban, en Iran et en Israël, la situation des citoyens vietnamiens dans ces zones était toujours sûre et stable.



Selon les instructions du ministère des Affaires étrangères, les représentations vietnamiennes dans ces zones continuent à se coordonner étroitement avec les organes locaux pour suivre de près l'évolution de la situation, élaborer et mettre en œuvre de manière proactive des plans pour protéger les citoyens, y compris des plans pour évacuer les citoyens des zones dangereuses, a-t-elle ajouté.



Pour les citoyens vietnamiens vivant dans les zones ci-dessus, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères leur a recommandé de surveiller régulièrement les informations des autorités locales, les avertissements du ministère des Affaires étrangères et des représentations vietnamiennes dans les zones pour une réponse rapide.



En cas de nécessité, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l’ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban au 201 02 613 9869, l’ambassade du Vietnam en Iran au 98 21 224 11670, l’ambassade du Vietnam en Israël au 972 50 818 6116, ou la ligne téléphonique pour la Protection des Citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères au 84 981 84 84 84.



Concernant la protection des citoyens vietnamiens lors du chavirage d'un bateau de pêche, dont trois membres d'équipage étant vietnamiens, dans les eaux proches de la ville de Gunsan (République de Corée) dans la matinée du 17 septembre, Pham Thu Hang a affirmé qu’immédiatement après avoir reçu des informations des autorités sud-coréennes, l'ambassade du Vietnam en République de Corée avait demandé aux organes compétents sud-coréens de secourir les marins vietnamiens.



L'ambassade du Vietnam s'est également coordonnée avec les agences compétentes pour garantir les régimes prescrits pour les marins vietnamiens, a-t-elle ajouté.



Jusqu’à présent, aucun autre membre d’équipage autre que ces personnes n’a été identifié comme citoyen vietnamien. Actuellement, ces trois marins vietnamiens sont soignés à l'hôpital et leur état de santé est stable./.-VNA/VI