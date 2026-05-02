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Protection de la propriété intellectuelle : Le Vietnam appelle les États-Unis à une évaluation objective
Le Vietnam demande aux États-Unis de procéder à une évaluation objective et équilibrée de ses efforts et résultats dans ce domaine.
“Nous demandons aux États-Unis de porter une évaluation objective et équilibrée des efforts et des résultats du Vietnam dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. Le Vietnam coopère de manière très active et efficace avec les États-Unis dans ce domaine, se tient prêt à partager des informations et à clarifier ses politiques et réglementations, et estime que les deux parties doivent poursuivre une coordination étroite afin de traiter de manière appropriée les divergences, dans l’intérêt des deux pays, et d’œuvrer à l’établissement d’un cadre de coopération économique et commerciale stable, équilibré et durable.”, a souligné la porte-parole. - VNA/VI