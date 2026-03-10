Promouvoir une croissance verte adaptée au changement climatique

Promotion de la riziculture à faibles émissions associée à la croissance verte dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Les documents du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam réaffirment l’exigence d’un développement rapide et durable fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que sur la gestion efficace des ressources naturelles, la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique.

Dans cette perspective, la croissance verte, l’économie circulaire et l’économie à faibles émissions de carbone sont définies comme des orientations transversales visant à restructurer l’économie en profondeur, à améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité. Face aux exigences de la nouvelle phase de développement, la promotion de la croissance verte n’est plus seulement une option, mais une voie incontournable pour concilier expansion économique, protection de l’environnement et amélioration de la qualité de vie de la population.

S’inscrivant dans cet esprit, le Comité du Parti du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a rapidement adopté un programme d’action visant à mettre en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti. Celui-ci vise à développer une agriculture durable, verte et écologique, à réduire les émissions, à garantir solidement la sécurité alimentaire, à améliorer les revenus des populations rurales, à gérer et utiliser efficacement les ressources naturelles et à renforcer l’adaptation au changement climatique, contribuant ainsi à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

Ce programme d’action définit clairement les missions, les calendriers, les organes responsables et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Au-delà des objectifs quantitatifs, l’essentiel est de clarifier le contenu de chaque mission : pourquoi agir, comment procéder, qui en est responsable et quels résultats seront mesurables. Une mise en œuvre rapide, précise et efficace de chaque tâche contribuera directement à stimuler la croissance.

L’un des axes prioritaires consiste à perfectionner le cadre institutionnel et à créer un environnement juridique favorable aux nouveaux domaines tels que l’économie verte, l’économie circulaire et le marché du carbone. Parallèlement, il s’agit de renforcer la décentralisation associée à des mécanismes de contrôle et de supervision, de passer d’une logique de contrôle préalable à un contrôle a posteriori et de placer la science, la technologie et les données au cœur d’une gouvernance moderne. Le calendrier de révision, de complément et de promulgation des textes juridiques est clairement défini, avec des responsabilités et des délais précis, traduisant la volonté de concrétiser les résolutions par des actions mesurables.

Dans cette nouvelle phase, la croissance verte constitue à la fois une orientation stratégique de développement et un engagement de responsabilité envers l’avenir du pays. De nombreuses localités ont ainsi pris l’initiative de traduire ces orientations en programmes et modèles adaptés à leurs réalités.

La province de Son La illustre cette approche. En s’appuyant sur les orientations centrales, les autorités provinciales ont identifié deux piliers : le développement d’une agriculture propre, biologique et de haute technologie adaptée au changement climatique, et la valorisation des atouts culturels et paysagers pour promouvoir l’écotourisme, l’agritourisme et le tourisme expérientiel. La province compte aujourd’hui neuf zones agricoles de haute technologie, des centaines de codes de zones de culture et de chaînes d’approvisionnement agricoles sûres, ainsi que de nombreux produits OCOP, dont plusieurs sont protégés au niveau national et international. Les produits agricoles locaux sont exportés vers plus de vingt pays et territoires. Dans le domaine touristique, Son La s’oriente vers la construction d’une marque d’écotourisme durable afin de favoriser une transformation économique verte.

Malgré ces avancées, le développement de l’économie verte dans la province reste confronté à certaines difficultés, notamment en matière d’infrastructures, de connectivité des transports, de politiques d’encouragement, etc.

Dans les années à venir, les autorités provinciales entendent poursuivre la rénovation des méthodes de direction, identifier les priorités et les percées stratégiques, et généraliser les modèles efficaces. L’accent sera mis sur l’économie circulaire dans l’agriculture, la valorisation des sous-produits, le développement d’une agriculture propre et de haute technologie associée à l’écotourisme, ainsi que sur l’exploitation des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, hydraulique, éolienne et la biomasse.

Grâce à des mécanismes et politiques appropriés, la croissance verte devrait s’affirmer comme l’un des piliers du nouveau modèle de développement, contribuant à concrétiser l’ambition d’un développement rapide et durable du pays. -VNA/VI