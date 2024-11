Promouvoir une coopération substantielle et efficace entre le Vietnam et la Mongolie

Le secrétaire général du PCV To Lam (droite) et Jadamba Enkhbayar, ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu mardi à Hanoï Jadamba Enkhbayar, ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, également président du sous-comité mongol du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour coprésider la 19e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie.



Lors de la rencontre, le secrétaire général To Lam a déclaré se réjouir des avancées des relations bilatérales au cours des 70 dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques. Il a hautement apprécié l'organisation de la 19e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie, qui revêt des significations importantes dans la mise en œuvre des perceptions communes de haut niveau et de la Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat intégral Vietnam-Mongolie.



To Lam a proposé que les deux parties renforcent leurs relations dans la politique, la sécurité, la défense, l'économie, la culture, le tourisme, ainsi que les échanges entre leurs peuples, et promeuvent une coopération substantielle et efficace dans des domaines adaptés au potentiel et aux atouts de chacune.



Le ministre Jadamba Enkhbayar a affirmé que la Mongolie tenait toujours en haute estime la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays et considérait le Vietnam comme un partenaire important de premier rang en Asie.



Il a exprimé son plein accord avec les idées du secrétaire général To Lam sur les mesures majeures visant à promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir.



Il a affirmé qu'en tant que président du sous-comité mongol du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie, il s'efforcerait de se coordonner avec les agences vietnamiennes compétentes pour accélérer le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines. -VNA/VI