Promouvoir un Vietnam sûr, beau, amical et hospitalier au World Travel Market

Au salon du tourisme World Travel Market 2022 (WTM) à Londres, le secteur touristique vietnamien souhaite présenter un Vietnam sûr, beau, convivial et hospitalier.

Photo : VNA

Accueillant des invités et des délégués au programme de la fête commerciale au stand du tourisme du Vietnam, le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), Nguyen Trung Khanh, a déclaré que dès la réouverture complète aux activités touristiques le 15 mars 2022, l'ANTV et les agences connexes ont mis en œuvre une série de mesures lié aux politiques et procédures d'immigration, à la promotion de la relance et du développement du tourisme.Jusqu'à présent, le tourisme vietnamien a montré de nets signes de reprise. Au cours des 10 premiers mois de 2022, le Vietnam a accueilli plus de 2 millions de touristes internationaux, dont nombreux venus de marchés importants en Europe tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Finlande...World Travel Market Londres 2022 est le premier grand salon professionnel auquel le Vietnam a participé depuis le début de 2020. Lors de cette foire, le secteur touristique souhaite présenter un Vietnam sûr, beau, convivial et hospitalier. Les entreprises internationales seront informées de nouvelles destinations et de nouveaux produits. "Et surtout, nous sommes impatients de vous faire vivre de nouvelles et merveilleuses expériences à l'avenir", a souligné le directeur général de l’ANTV.Au WTM Londres 2022, le Vietnam organise également de nombreuses activités de communication, de promotion, d'échange et de rencontre dont une conférence de presse pour présenter le tourisme vietnamien, des réunions d'affaires, la présentation de l'Année nationale du tourisme 2023 sur le thème "Binh Thuan – Tourisme vert"...Le message “Live fully in Vietnam” (Vivre pleinement au Vietnam) sera fortement promu lors de cet événement pour diffuser la beauté du pays et de son peuple, et inviter les touristes internationaux à revenir le découvrir. - CPV/VNA/VI