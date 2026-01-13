Promouvoir l’image du Vietnam au « Festival culturel international 2026 » en Grèce

Un spectacle de chant traditionnel vietnamien. Photo : VNA

Les 10 et 11 janvier 2026, l’ambassade du Vietnam en Grèce a participé au « Festival culturel international 2026 », organisé par le Club UNESCO du Pirée et des îles. Cet événement inaugural de l’année s’inscrit dans les efforts de l’ambassade pour rapprocher l’image du pays du public grec et international à travers sa gastronomie traditionnelle du Vietnam.



Ioannis Maronitis, président du Club UNESCO du Pirée et des îles, a remercié l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong pour cette contribution qui enrichit la diversité culturelle du festival et favorise le rapprochement entre les deux peuples.



De son côté, l’ambassadrice a souligné que la culture constituait un levier essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.



Lors de ses interventions médiatiques, Ioannis Maronitis a exprimé le souhait d’intensifier les échanges de délégations culturelles entre les deux pays dans les temps à venir.



Ce festival a réuni les pavillons de 20 pays et de nombreuses troupes artistiques locales. -VNA/VI