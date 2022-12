Les deux et trois prochaines années seront très importantes pour le processus de promotion intégrale et synchrone du Renouveau et de l’intégration internationale du pays. En particulier, la diplomatie culturelle revêt une grande signification pour promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes, renforcer le soft power national et réaliser les aspirations de développement du pays.

Photo: VNA

L’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a fait cette déclaration à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans les temps à venir, afin de continuer à mettre en œuvre efficacement les résultats de la Conférence culturelle nationale en 2021, du séminaire culturel en 2022 et de la Stratégie pour la diplomatie culturelle jusqu'en 2030, l’ambassadrice Lê Thi Hông Vân a insisté sur cinq groupes de tâches à réaliser pour le Vietnam : renforcement des conseils et proposition des politiques pour tirer parti des idées et des initiatives de l'UNESCO pour soutenir la mise en œuvre des objectifs nationaux ; poursuite de l'approfondissement du partenariat Vietnam – UNESCO ; participation à l'élaboration, à la mobilisation et à la protection des documents soumis à l'UNESCO ; promotion de l'image du pays, du peuple et de la culture du Vietnam dans le monde et renforcement des responsabilités de contribution aux affaires internationales et du rôle exécutif au sein des mécanismes de l'UNESCO.

Le Vietnam continue également de faire campagne pour sa candidature au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027 afin de contribuer au travail commun de l'UNESCO, a indiqué la diplomate.

L’année 2022 marque de nouveaux succès de la diplomatie culturelle vietnamienne, en particulier au sein des organisations multilatérales mondiales telles que l'UNESCO. En particulier, le Vietnam a été élu au Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026 avec le plus grand nombre de voix, affirmant la confiance et le soutien internationaux pour les contributions et les capacités de gouvernance du Vietnam dans les institutions multilatérales mondiales.

L'ambassadrice Lê Thi Hông Vân a également évoqué les avantages et les inconvénients de la promotion de la diplomatie culturelle du Vietnam à l'UNESCO.

Selon la diplomate, le Vietnam a de nombreux avantages dans la mise en œuvre de la diplomatie culturelle. Les options et les politiques du Parti et de l'État sur le rôle de la culture et du développement culturel sont très complètes et claires, conformes à la réalité du pays et à la tendance de l'époque.

Elle a souligné qu'au cours des 45 dernières années, le partenariat Vietnam - UNESCO s'est amélioré, plus efficace et plus substantiel. La Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO est considérée comme l'une des commissions les plus dynamiques et les plus efficaces de la région Asie-Pacifique. La communauté internationale se félicite également du rôle actif et des contributions du Vietnam en tant que l'un des principaux pays à mettre en œuvre efficacement les programmes et activités de l'UNESCO.