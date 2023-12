Promouvoir les ressources pour mettre en œuvre la planification de la ville de Can Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 10 décembre à une conférence sur la

planification

de Can Tho et la promotion de l’investissement dans cette ville du Sud.

Lors de la conférence, les autorités municipales ont rendu publique la planification de Can Tho pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, approuvée par le Premier ministre le 2 décembre 2023, et présenté des opportunités et des projets d'investissement dans la localité.

Selon Pham Minh Chinh, Can Tho bénéficie de conditions naturelles favorables au développement agricole, à l'aquaculture et à la transformation des produits aquatiques. La ville se trouve à l'intersection des deux axes économico-urbains les plus dynamiques du delta du Mékong. Cependant, elle est confrontée à de nombreuses difficultés liées aux infrastructures de transport et au changement climatique,... Aussi doit-elle doit promouvoir ses ressources, sa résilience et son esprit d'autonomie, a souligné le chef du gouvernement.

Pham Minh Chinh a déclaré qu'il lui était nécessaire de prendre l'innovation, les sciences et les technologies comme principales ressources, de promouvoir la transformation verte, la transformation numérique et de développer l'économie circulaire, l'économie du partage et l'économie du savoir.

En outre, il faut exploiter efficacement les mécanismes et politiques existants et continuer d'en proposer de nouveaux afin de créer des ressources pour le développement, selon Pham Minh Chinh.

De plus, Can Tho doit accélérer la construction et l'amélioration de ses infrastructures de transport pour créer un nouvel espace de développement, réduire les coûts logistiques, améliorer la compétitivité de ses marchandises, notamment de ses produits agricoles frais.

Pham Minh Chinh a également encouragé le milieu d’affaires à

Can Tho

à adopter des stratégies commerciales à long terme, à respecter les engagements d'investissement, ainsi qu'à respecter la loi.

Le même jour, Pham Minh Chinh et la délégation de députés de Can Tho ont rencontré des électeurs dans le district de Vinh Thanh, ville de Can Tho, pour les informer des résultats de la 6e session de l'Assemblée nationale.

A cette occasion, le Premier ministre a répondu à leurs questions concernant la formation des ressources humaines, le développement du parc industriel VSIP à Can Tho, la construction d'infrastructures de transport, notamment d'autoroutes, ainsi que l'écoulement des produits agricoles.-VNA/VI