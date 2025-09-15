Promouvoir les relations entre le Vietnam et le Vatican

Le pape Léon XIV et La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères



La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, cheffe de la délégation vietnamienne, et Mgr Mirosław Wachowski, sous-secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège, chef de la délégation du Saint-Siège, ont coprésidé la 12ᵉ réunion du Groupe de travail conjoint Vietnam – Saint-Siège au Vatican.

Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur les relations bilatérales ainsi que sur la situation actuelle de l’Église catholique au Vietnam. Elles ont reconnu les contributions positives de l’Église au développement du pays, dans l’esprit de « vivre l’Évangile au sein de la nation », « d’être à la fois de bons catholiques et de bons citoyens ».

Les deux parties se sont félicitées des progrès réalisés depuis la 11ᵉ réunion du Groupe de travail conjoint, tenue à Hanoï en mai 2024, notamment les contacts et consultations réguliers, les échanges de délégations à différents niveaux, en particulier au niveau élevé, ainsi que les activités du représentant pontifical résident du Saint-Siège à Hanoï, l’archevêque Marek Zalewski.

Elles ont souligné l’importance de poursuivre la promotion des relations bilatérales à travers des échanges de délégations de haut niveau et ont convenu d’organiser régulièrement les réunions du Groupe de travail conjoint.

La réunion s’est déroulée dans une atmosphère d’amitié, de confiance et de respect mutuel.

À l’occasion de sa visite au Vatican, la délégation vietnamienne a été reçue par le pape Léon XIV, et a rendu des visites de courtoisie au secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi qu’au secrétaire pour les Relations avec les États et les Organisations internationales, Mgr Paul Gallagher.-VNA/VI