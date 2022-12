Promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et la Région flamande (Belgique)

Le 15 décembre à midi (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un déjeuner de travail avec le Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire de la Belgique, Jan Jambon, et plus d'une trentaine de grandes entreprises et corporations de la Région flamande et de la Belgique.

Vue du déjeuner de travail. Photo: VNA

Jan Jambon a présenté les atouts de sa région en matière de construction navale, d'agriculture, de haute technologie et d'énergie propre. Il a souligné les similitudes entre la Flandre et le Vietnam avec leur longue histoire liée à la mer et aux rivières. Les entreprises de la région flamande sont en train de coopérer de manière active avec la partie vietnamienne, en particulier dans le domaine du transport maritime et de la logistique.

Jan Jambon a hautement apprécié le potentiel de coopération économique avec le Vietnam, notamment avec l'aide de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'un des accords les plus complets et les plus ambitieux signés par l'UE avec une économie émergente.

Il a également exprimé son impression sur les engagements forts du Vietnam dans la réponse au changement climatique. La Région flamande possède des atouts dans la transition énergétique verte, avec la capacité de production jusqu'à 2,3 gigawatts d'énergie éolienne offshore avec seulement 68 kilomètres de côtes. Le Vietnam a jusqu'à 3.260 km de côtes et la région flamande est prête à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ce domaine.

Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam et la Belgique avaient de bonnes relations politiques, avec une compréhension mutuelle entre les deux peuples de plus en plus approfondie le long des 50 dernières années.

Les entreprises belges connaissent bien la culture vietnamienne. Avec la participation à l'accord EVFTA et à l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) ainsi que la signature de nombreux autres accords, les deux économies du Vietnam et de la Belgique peuvent se compléter de manière efficace. Il s'agit d'une base importante pour les deux pays, y compris les entreprises, pour promouvoir les relations dans les temps à venir, a souligné le Premier ministre vietnamien.

Partageant l'avis de Jan Jamon, Pham Minh Chinh a déclaré que le potentiel de coopération entre la Resgion flamande et le Vietnam est encore très important, tout en exprimant l'espoir que les relations de coopération entre le Vietnam et la Flandre seront renforcées dans les temps à venir.

Signature d'une lettre d'intention de coopération entre le groupe Vinfast (Vietnam) et Facil (Belgique). Photo: VNA



Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués ont assisté à la signature d'une lettre d'intention de coopération entre le groupe Vinfast (Vietnam) et Facil (Belgique).