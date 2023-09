Le « Forum d'investissement Australie 2023 » s'est tenu le 8 septembre à Ho Chi Minh-Ville, dans le but de promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Australie.

Photo: Ambassadeur d'Australie

L'événement, organisé par la Commission australienne du commerce et de l'investissement du gouvernement australien (Austrade) au Vietnam, en coordination avec l'Agence de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement du Vietnam, s'inscrivait dans la continuité du Forum d'investissement Australie-Vietnam 2023 tenu le 17 avril dernier à Hanoï et dans le cadre de la série d'événements marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Dans son discours, la consule générale d'Australie à Ho Chi Minh-Ville Sarah Hooper, a souligné que l'Australie attachait de l'importance à son partenariat stratégique avec le Vietnam et s'engageait à concrétiser son intention de porter sa relation avec le Vietnam au niveau d'un partenariat stratégique intégral.

Selon Mme Sarah Hooper, le Vietnam est un partenaire économique très important pour l'Australie et les deux pays comptent doubler leurs investissements bilatéraux et devenir leur principal partenaire commercial.

L'Australie voit un grand potentiel pour développer ses relations commerciales et d'investissement avec le Vietnam et il existe actuellement de nombreuses opportunités pour les investisseurs vietnamiens d'entrer sur le marché australien, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Vu Van Chung, directeur adjoint de l'Agence de l'investissement étranger du ministère, a souligné que le Vietnam et l'Australie entretiennent de bonnes relations traditionnelles qui se développent fortement dans de nombreux domaines, en tête le commerce et l'investissement.

À l'heure actuelle, a-t-il indiqué, le Vietnam compte 93 projets d'investissement en Australie, avec un capital total d'environ 586 millions de dollars.

Il a déclaré que le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement s'engageait à travailler en étroite collaboration avec les autorités australiennes pour fournir des informations et soutenir le processus d'investissement des entreprises vietnamiennes en Australie.

Lors du forum, plus d'une centaine d'entreprises vietnamiennes ont reçu des informations sur les politiques d'investissement direct étranger, les opportunités de la chaîne de valeur mondiale, les défis du marché et les mécanismes de soutien des États australiens.



Les délégués ont également écouté des expériences de projets typiques d'entreprises vietnamiennes en Australie et discuté des opportunités d'investissement dans les domaines de l'alimentation, de la technologie et du tourisme, ainsi que la politique des visas pour les investisseurs vietnamiens.