Promouvoir les relations amicales entre les peuples vietnamien et mozambicain

La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Nguyen Phuong Nga, a exprimé son espoir que le Vietnam et le Mozambique valoriseront au maximun leurs atouts pour approfondir leur coopération et leur amitié traditionnelle.

Photo : VNA

Lors d'une réception pour la présidente de l'Assemblée nationale mozambicaine Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias le 20 juin à Hanoï, Mma Nguyen Phuong Nga a souligné la belle amitié traditionnelle et les similitudes partagées par les deux pays, ainsi que leur solidarité et leur soutien mutuel lors des luttes passées pour la libération nationale, et l’œuvre de la construction et du développement national.



Elle a affirmé que le Vietnam attache aux relations avec les amis traditionnels, dont le Mozambique, et a exprimé l'espoir que la visite de Mme Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias et de sa suite contribuera à consolider et à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme, et que les deux législatures forgeront leur coopération de manière efficace et pragmatique.



Passant en revue les principales activités organisées par l’UOAV et l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-Afrique pour les relations Vietnam-Mozambique, Mme Nguyen Phuong Nga a suggéré à la présidente de l’AN mozambicaine Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias d'exhorter les agences et organisations mozambicaines à accorder plus d'attention au renforcement de l'amitié.



Elle a également appelé la dirigeante mozambicaine à faciliter la coopération entre les agences et les organisations des deux pays dans le domaine de la diplomatie culturelle et interpersonnelle.



Pour sa part, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias a déclaré que le Mozambique souhaitait renforcer sa coopération et son amitié avec le Vietnam, soulignant que l'accord de coopération conclu par les deux législatures plus tôt dans la même journée devrait contribuer à renforcer les liens législatifs à l'avenir.

Elle s'est également engagée à travailler comme un pont contribuant à consolider, resserrer et promouvoir l'amitié traditionnelle des deux pays.

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale du Mozambique a eu une visite de travail à l'Institut des sciences agricoles du Vietnam.