Promouvoir les opportunités d'affaires au Vietnam pour les entreprises belges

Un colloque sur les opportunités d'affaires au Vietnam s'est tenu le 22 novembre dans la ville belge de Vilvorde, dans le cadre de la Semaine des affaires internationales de la Région flamande, sous les auspices de la Chambre de commerce de Flandre orientale (VOKA), en collaboration avec l’Autorité flamande du commerce et des investissements (FIT), l'Alliance belgo-vietnamienne (ABV) et la Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise(Beluxcham)

Cet événement visait à mettre en évidence les opportunités d'affaires au Vietnam pour les entreprises de la Région flamande de Belgique.

Lors du colloque, le premier vice-président du Sénat belge Andries Gryffroy, également président de l'ABV, a présenté le développement économique du Vietnam et les tendances commerciales dans ce pays asiatique.

Le Vietnam est 70e sur 190 pays étudiés dans le rapport sur l'environnement des affaires 2020 de la Banque mondiale, et se classe en tête en termes de permis de construire et d'octroi de crédit.

Le pays est le deuxième plus grand exportateur de café et de riz au monde, représentant respectivement 10,5 et 20% des exportations mondiales, a-t-il rapporté.

Le responsable belge a exprimé son impression devant le développement rapide du Vietnam, notamment dans les domaines de l'électronique et des hautes technologies.

Selon Gryffroy, le Vietnam a une économie stable, une position stratégique, des ressources humaines jeunes et qualifiées et des infrastructures constamment améliorées.

Il a décrit le Vietnam comme une porte d'entrée pour pénétrer le marché de l'Asie du Sud-Est.

À son tour, Daniel Vandenberghe, conseiller international de VOKA, a déclaré que l'économie vietnamienne avait enregistré une croissance impressionnante, ce qui en faisait une destination attrayante pour les investisseurs européens.

Il a décrit le colloque comme une opportunité pour les entreprises des deux pays de rechercher des partenaires de coopération, d'échanger des informations sur le marché vietnamien ainsi que des mesures afin de resserrer les liens de collaboration. -VNA/VI