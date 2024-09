Promouvoir la production agricole associée au développement de l'agro-écotourisme

Un modèle de l'agro-écotourisme. Photo: https://nhandan.vn/

Pays agricole, doté de nombreux villages d'artisanat traditionnel, de paysages magnifiques..., le Vietnam a bien des atouts pour développer le tourisme rural. Ces dernières années, les touristes nationaux et étrangers ont eu tendance à choisir les zones rurales comme destinations à découvrir.

En outre, l’édification de la Nouvelle Ruralité a été largement déployée à travers le pays, créant également des conditions favorables au développement de l'agrotourisme, qui est identifié comme un moteur pour promouvoir les avantages et valeurs distinctes de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs. Dans le même temps, l’édification de la Nouvelle Ruralité constitue une base pour soutenir et créer des conditions favorables au développement diversifié et durable du tourisme rural.

À ce jour, le pays compte 584 modèles de tourisme rural en activité et inclus dans les plans locaux de soutien. En outre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également approuvé une liste de 20 modèles pilotes à déployer jusqu'en 2025, a déclaré Ngô Truong Son, chef du Bureau central de coordination de la Nouvelle Ruralité.

Actuellement, les localités et les populations favorisent une exploitation diversifiée des ressources touristiques associées aux valeurs uniques des zones rurales. Le système de produits agricoles et touristiques ruraux est de plus en plus riche, répondant aux besoins des touristes nationaux et étrangers.

De plus, de nombreuses localités exploitent leurs atouts dans les valeurs culturelles traditionnelles, les activités de production agricole, les spécialités locales, les paysages naturels, les festivals, les villages artisanaux et la cuisine… créant des produits touristiques très spécifiques. Parallèlement, le développement du tourisme rural associé à la promotion de la consommation des produits agricoles, notamment des produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), intéresse également les localités.

Selon le Centre national de vulgarisation agricole, la production agricole associée au développement de l'écotourisme contribue aujourd'hui non seulement activement à transformer la structure économique, à accroître la production de produits, mais également à conserver, à promouvoir les valeurs culturelles dans les zones rurales et à accroître la valeur de marque des spécialités régionales.

En fait, ces derniers temps, les localités ont mis en place des politiques pour promouvoir l'écotourisme et les activités de tourisme communautaire, aidant ainsi les habitants locaux à augmenter leurs revenus et à s'enrichir dans leur propre pays. Le modèle de tourisme communautaire de Côn Chim (Tra Vinh) profite des paysages vierges et de l'espace fluvial pour développer l'agro-écotourisme.

En outre, il existe d'autres destinations touristiques telles que : le village de tourisme culturel communautaire de Khim Noi, le district de Mu Cang Chai (Yen Bai), le service Ban Lac Homestay (Hoa Binh)... ou des visites pour admirer les champs en terrasses de la saison du riz mûr dans le Nord-Ouest ; le tourisme agricole dans les jardins de caféiers de Dak Lak ; la visite d'une ferme de fruits du dragon à Binh Thuân...

La province de Bac Ninh présente de nombreux atouts pour développer le tourisme, l'écotourisme communautaire en milieu rural en particulier. Chaque année, la province organise des centaines de fêtes traditionnelles dans les villages. En plus d'une beauté culturelle diversifiée, la province compte également de nombreux villages d'artisans qui créent des produits hautement esthétiques célèbres dans le pays et à l'étranger…

À ce jour, Bac Ninh compte 72 installations de culture appliquant la haute technologie, plus de 30 de production certifiées VietGAP, plus de 50 produisant des légumes et des fleurs sous serres. L'ensemble de la province compte actuellement 167 produits OCOP répondant aux normes 3 et 4 étoiles.

Ainsi, le développement de l’écotourisme, de l'agrotourisme et des visites des villages artisanaux constitue une nouvelle source de ressources et un moteur du développement économique local. Pour développer ces formes de tourisme associées à la Nouvelle ruralité, les localités devront évaluer le potentiel de développement, disposer de politiques pour utiliser les fonds fonciers, investir dans les infrastructures...

Dans les zones rurales présentant un potentiel touristique, il est nécessaire d'organiser l'espace des zones et des sites touristiques ruraux en fonction des paysages et de répondre aux exigences d'organisation de la production agricole ; de construire des points de vente, des centres d'exposition, de présenter les produits agricoles et artisanaux de qualité ; de soutenir la préservation, la restauration et le développement d’un certain nombre d’activités de production agricole traditionnelles et de villages artisanaux... -VNA/VI