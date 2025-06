Promouvoir la marque du litchi vietnamien au Royaume-Uni

Plusieurs consommateurs ont salué la qualité et la saveur du litchi vietnamien. Photo: VNA

Du 17 au 24 juin, une Semaine du litchi vietnamien est organisée à Londres afin de promouvoir la marque du litchi vietnamien auprès des consommateurs britanniques.



L’événement est coorganisé par le Bureau commercial du Vietnam au Royaume-Uni et l’entreprise TT Meridian, spécialisée dans l’importation de fruits vietnamiens.



Durant l’événement « Vietnamese Lychee Week in London », les supermarchés vietnamiens à Londres affichent des posters attractifs et proposent des promotions sur le litchi frais. Une campagne en ligne et sur les réseaux sociaux est également déployée. Un site web dédié – www.vietnameselychee.uk – a été lancé pour fournir des informations et indiquer les points de vente.



Selon Le Dinh Ba, conseiller commercial du Vietnam, c’est la première fois qu’une telle semaine est organisée de manière professionnelle au Royaume-Uni. L’objectif est de construire une marque nationale pour le litchi vietnamien, comparable à celles du whisky écossais ou du saumon norvégien. L’événement vise aussi à encourager la consommation de produits vietnamiens sur un marché haut de gamme comme le Royaume-Uni et à s’étendre à d’autres produits à l’avenir.



Plusieurs consommateurs ont salué la qualité et la saveur du litchi vietnamien. Sarah Lam, responsable du développement produit chez TT Meridian, a estimé que cette initiative permet au public britannique de mieux connaître les fruits vietnamiens. Elle a affirmé que les entreprises vietnamiennes ont le potentiel d’entrer sur les grands marchés, à condition de garantir la traçabilité et la gestion des zones de production...

TT Meridian collabore actuellement avec Mova Plus, une entreprise vietnamienne exportatrice de produits agricoles vers l’Europe, pour l’importation de litchis. Sarah Lam a exprimé son souhait de développer davantage de partenariats avec les entreprises vietnamiennes afin de renforcer la présence des marques vietnamiennes au Royaume-Uni.-VNA/VI