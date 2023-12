Promouvoir la coopération Vietnam-France en matière de transformation numérique et de réforme du service public

La ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, a reçu le 30 novembre à Hanoï le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.

Lors de leur entretien tenu après, Pham Thi Thanh Tra a informé le ministre français des grandes réalisations socio-économiques du Vietnam depuis 2021, soulignant le rôle de la coopération et du soutien du gouvernement et du peuple français.

Selon elle, le ministère vietnamien de l'Intérieur et le ministère français de la Transformation et de la Fonction publiques avaient coopéré efficacement, contribuant à aider le ministère vietnamien à acquérir des expériences précieuses pour accomplir des tâches, notamment dans la réforme administrative et la promotion de la transformation numérique...

De son côté, le ministre français a estimé que les deux parties pouvaient coopérer sur plusieurs aspects, avant d’exprimer son impression du dynamisme du Vietnam et de son rôle croissant en Asie du Sud-Est, ainsi que ses réalisations en matière de transformation numérique.

Lors de l’entretien, les deux parties ont discuté de leur coopération dans divers domaines, tels que l’échanges d’expériences, la formation de personnel, la transformation numérique...-VNA/VI