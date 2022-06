Promouvoir la coopération entre Quang Ninh et le Mozambique dans l’investissement et le tourisme

Le secrétaire du comité du Parti de la province de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, a reçu l’après-midi du 18 juin, une délégation de l'Assemblée de la République du Mozambique, conduite par sa présidente Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire du comité du Parti de la province de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky et la présidente de l'Assemblée du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Photo: VNA



Le secrétaire Nguyen Xuan Ky a informé des députés mozambicains des potentiels, avantages et du développement socioéconomique local, soulignant que Quang Ninh était l'une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. La province septentrionale s'est positionnée à la tête du podium pour la cinquième année consécutive en termes d’indice de compétitivité provinciale (ICP).

Il a suggéré à la présidente de l'Assemblée du Mozambique d’encourager plus d’entreprises et investisseurs mozambicains à venir investir au Vietnam en général et à Quang Ninh en particulier.

De son côté, la dirigeante mozambicaine s’est déclarée convaincue que sa visite contribuait au développement des relations entre le Vietnam et le Mozambique et à l’intensification de sa coopération avec Quang Ninh, notamment dans l’agriculture et la télécommunication.

Elle a exprimé le souhait de voir plus d’entreprises vietnamiennes venir investir au Mozambique.

Le Mozambique se classe au 11e rang parmi 72 pays et territoires investissant au Vietnam. Les deux pays a mis en œuvre de nombreux projets de partage d’expériences et de coopération dans l'agriculture et l'aquaculture. Ils maintiennent également une coopération efficace dans l’éducation et l’échange d’experts.