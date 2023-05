Promouvoir la coopération entre Nantes (France) et des localités vietnamiennes

Le diplomate vietnamien a rencontré le maire adjoint de Nantes, Aymeric Seassau, qui a affirmé que sa ville souhaitait présenter ses potentiels et ses atouts économiques, et rechercher des opportunités de coopération et de jumelage avec le Vietnam, notamment avec ses localités.



Lors d'une séance de travail avec des entreprises de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dans le cadre de ses activités de promotion de la coopération avec des localités françaises, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a effectué une tournée de travail à Nantes.Le diplomate vietnamien a rencontré le maire adjoint de Nantes, Aymeric Seassau, qui a affirmé que sa ville souhaitait présenter ses potentiels et ses atouts économiques, et rechercher des opportunités de coopération et de jumelage avec le Vietnam, notamment avec ses localités.Lors d'une séance de travail avec des entreprises de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a souhaité développer la coopération avec les entreprises françaises, de Saint-Nazaire en particulier.

Des entreprises représentant des secteurs économiques locaux typiques tels que la construction navale, la construction d'infrastructures de santé, l'ingénierie mécanique, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ont souhaité se renseigner sur le marché des affaires et de l'investissement au Vietnam, ainsi que sur les opportunités générées par la tendance de diversification des sources d'approvisionnement.

L'ambassadeur vietnamien a aussi visité le groupe CMF, spécialisé dans la fabrication de serres agricoles. Il a également rencontré des membres de l'Association d'amitié Vietnam-Loire Atlantique (AVLA) et a visité l'exposition de photos "Femmes vietnamiennes : tradition et modernité".

A cette occasion, l'ambassadeur a encouragé l'autorité et les entreprises nantaises et l'AVLA à proposer des initiatives et projets de coopération avec le Vietnam. –VNA/VI