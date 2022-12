Promouvoir la coopération entre les agences de presse VNA (Vietnam) et Yonhap (R. de Corée)

Des délégués de la VNA et de Yonhap lors de l'entretien. Photo: VNA

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Vu Viet Trang, s'est entretenue le 14 décembre à Hanoï avec Seong Ghi-hong, président et directeur général de l'Agence de presse sud-coréenne Yonhap, à l'occasion de sa visite au Vietnam du 13 au 16 décembre.

Saluant la visite au Vietnam de la délégation de Yonhap, Vu Viet Trang a affirmé que la visite revêtait une importance particulière alors que le Vietnam et la République de Corée célébreront dans les prochains jours le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cet entretien est une occasion pour les deux parties de partager des intérêts communs, créant une force motrice pour promouvoir la coopération entre les deux agences de presse dans la nouvelle période, a-t-elle ajouté.

Vu Viet Trang a également remercié les dirigeants de Yonhap en tant que président de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) pour avoir soutenu et facilité la large participation de la VNA au sein de cette organisation.

Les deux agences ont coopéré dans l'organisation de nombreux événements pour promouvoir les relations bilatérales, notamment l'exposition photographique intitulée "30 ans de coopération Vietnam-République de Corée" dont le vernissage a eu lieu dans la matinée du 14 décembre à Hanoï.

Remerciant des dirigeants de la VNA pour leur accueil chaleureux, le président et directeur général de Yonhap, Seong Ghi-hong, a indiqué que dans son pays, la VNA avait été toujours élue comme l'une des agences de presse fiables au monde.

Au cours des trois dernières années, la VNA a apporté une contribution significative au développement de l'OANA. Seong Ghi-hong a déclaré espérer que dans les temps à venir, les deux agences de presse renforceraient leurs échanges et leur coopération dans le développement de l'information multimédia et la lutte contre les fausses informations.

La VNA et Yonhap ont établi des relations de coopération professionnelle en 1994, deux ans après l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée. Lors des discussions régulières entre les dirigeants des deux agences, les deux parties ont discuté des mesures pour renforcer leur coopération en matière de communication et partagé des expériences professionnelles.

À cette occasion, la directrice générale de VNA, Vu Viet Trang, et le président et directeur général de Yonhap, Seong Ghi-hong, ont signé un accord de coopération professionnelle pour la nouvelle phase, remplaçant l'accord signé en 2017.