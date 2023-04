Promouvoir la coopération entre le Vietnam et les ONG britanniques

Un séminaire portant sur les activités et les défis des ONG britanniques en activité au Vietnam a été organisé le 3 avril à Londres.



Des délégués au séminaire. Photo: VNA Cet événement s’inscrivait dans le cadre des Journées du Vietnam au Royaume-Uni du 28 mars au 27 avril pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a hautement apprécié les contributions des ONG, dont des ONG britanniques en particulier, au processus de développement du Vietnam.

Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni était toujours prête à servir de passerelle et à soutenir les ONG britanniques dans leurs activités au Vietnam.

Pour sa part, Elizabeth Wells, représentante de la Fondation Cherie Blair for Women, a souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre les partenaires vietnamiens et britanniques, en particulier les organisations et entreprises britanniques en activité au Vietnam, pour répondre aux besoins d’assistance de la communauté.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Hoang Long a remis un certificat reconnaissant les contributions des ONG britanniques pour le Vietnam.