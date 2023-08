Promouvoir la coopération entre la VNA et la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) Vu Viet Trang a reçu lundi matin 28 août une délégation représentant les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne au Vietnam.



Photo: VNA

Vu Viet Trang a félicité Nicolas Dervaux, Représentant des gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Vietnam, pour la fin de son mandat prévue le 31 août 2023, et son successeur Pierre Du Ville qui assumera le poste à partir du 1er septembre 2023.

Lors de la rencontre, Vu Viet Trang a passé en revue le développement de la VNA ces derniers temps. Selon la directrice générale, à l'heure actuelle, la VNA diffuse des informations extérieures en 10 langues, parmi celles-ci le français qui reste l'une des langues clés. La VNA compte environ 50 reporters et rédacteurs utilisant le français dans leurs travaux au journal « Le Courrier du Vietnam », au Département des informations pour l'étranger, au Département des informations mondiales, au « Vietnam Illustré » et dans les bureaux de représentation de la VNA dans les pays francophones.

Les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne ont mis en place plusieurs projets de coopération avec le Vietnam dans différents domaines, apportant des résultats tangibles à différents ministères et secteurs vietnamiens, notamment dans le domaine de la formation de ressources humaines. La VNA est également une entité bénéficiaire de la coopération fructueuse entre les deux parties.

Les programmes de formation dispensés directement par des conférenciers belges expérimentés au Vietnam sont très proches des besoins de formation de la VNA, au service de la stratégie de développement de l'agence dans la période actuelle, qui consiste à développer des produits de communication numérique.

Pour sa part, Nicolas Dervaux a déclaré que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles appréciait la coopération avec la VNA et la considérait comme un partenaire important. Il accorde une attention particulière à la qualité et à l'efficacité de cette coopération, ainsi qu'aux projets communs.

Pierre Du Ville a exprimé son honneur d'assumer ce nouveau poste au Vietnam. Selon lui, les deux parties mettront en œuvre de nombreuses activités pour intensifier leur coopération en 2023 et 2024. Notamment la visite du Roi et de la Reine de Belgique au Vietnam en 2024 ouvrira de nouvelles perspectives de coopération, a-t-il souligné.