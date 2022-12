Promouvoir la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Cambodge

Un colloque d'échange d'expériences entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Cambodge a eu lieu le 25 décembre dans la ville de Da Nang (Centre).

Lors du colloque, les participants ont discuté du rôle de l’organe législatif dans la reprise et le développement socio-économiques, de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans le développement culturel et touristique, de la prévention et du contrôle des risques de catastrophes naturelles, de la réponse au changement climatique...

Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Duc Hai, également président du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Cambodge, a déclaré que la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée nationale et le Sénat du Cambodge était bien maintenue dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Ce colloque vise à partager les expériences sur les domaines d'intérêt des deux parties, afin de promouvoir la coopération entre les organes législatifs des deux pays et les deux groupes d'amitié parlementaire Vietnam - Cambodge, Cambodge - Vietnam, a souligné Nguyen Duc Hai.

La vice-Première ministre cambodgienne et ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, Men Sam An, également présidente du groupe d'amitié parlementaire Cambodge – Vietnam, a déclaré que la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Cambodge était de plus en plus développée et resserrée avec la signature de nombreux accords visant à consolider la coopération à tous les niveaux.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront à mener à bien ce travail de manière de plus en plus efficace et commenceront à étendre leur coopération dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du droit et de la recherche..., a-t-elle ajouté.