Promouvoir la coopération en matière de sécurité aérienne Vietnam-États-Unis

Le général de corps d’armée Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique, a reçu le 5 juin à Hanoï David Pekoske, directeur de l'Administration de la sécurité des transports du Département américain de la Sécurité intérieure.

Luong Tam Quang a déclaré que le ministère de la Sécurité publique du Vietnam avait établi des relations avec de nombreuses agences américaines. Les deux parties ont mis en œuvre de nombreuses activités de coopération telles que la transmission de messages des hauts dirigeants des deux pays ; l'échange de délégations ; la coopération dans la prévention du terrorisme, le traitement des affaires pénales et l'arrestation et la remise des gens recherchés.

Le vice-ministre a proposé que les deux parties favorisent la signature de l'accord sur le déploiement d'officiers de sécurité aérienne en 2024. Les deux parties vont intensifier le partage d’informations et d’expériences en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme aérien ; établir un mécanisme d'échange et de traitement d'informations sur les signes suspects et les types de crimes ; prendre des solutions pour prévenir et empêcher les activités terroristes.

Les deux parties vont étudier et élaborer des documents de coopération concernant la sécurité aérienne, la garantie de la sécurité et de la sûreté des vols, la formation, l’envoie d’équipes d'enquête et de recherche dans les deux pays respectifs.

A cette occasion, le responsable vietnamien a proposé que l'Administration de la sécurité des transports du Département américain de la Sécurité intérieure échange régulièrement des informations et des expériences avec les unités du ministère vietnamien de la Sécurité publique sur le processus de surveillance et de contrôle des personnes, des véhicules, des bagages et des marchandises transitant par voie aérienne ; sur des mesures visant à contrôler l'utilisation abusive des services aériens pour faire entrer et transporter clandestinement des drogues, des armes et des explosifs ; sur le système technique pour surveiller et désactiver les véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les deux parties vont échanger des informations et des expériences sur l'impact des avions ultra-légers et des intrusions illégales de drones qui nuisent à la sécurité aérienne ; sur des méthodes pour assurer la sécurité et la sûreté du système de réseau, empêcher les pirates informatiques d'obtenir illégalement des informations sur les données des passagers, empêcher les activités de sabotage, les attaques terroristes et le détournement de la gestion des opérations aériennes permettant de répondre aux incidents de cybersécurité.

David Pekoske, pour sa part, a souligné que les relations bilatérales entre les États-Unis et le Vietnam étaient sur la bonne voie de développement dans de nombreux domaines. Il a affirmé qu'à son poste, il continuerait à promouvoir les relations Vietnam-États-Unis en général et la coopération spécialisée entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et les partenaires américains en particulier. - VNA/VI