Promouvoir la coopération en matière de cybersécurité avec des entreprises européennes

Réunion entre le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, Jens Rübbert, président du Conseil d’affaires Europe–ASEAN (EU–ABC), et le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Bruno Jaspaert. Photo: VNA

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 27 novembre après-midi à Hanoï Jens Rübbert, président du Conseil d’affaires Europe–ASEAN (EU–ABC), et le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Bruno Jaspaert. Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 27 novembre après-midi à Hanoï Jens Rübbert, président du Conseil d’affaires Europe–ASEAN (EU–ABC), et le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Bruno Jaspaert.

Le ministre de la Sécurité publique a salué la visite des représentants de l’EU–ABC et d’EuroCham, à l’occasion du 35ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam–Union européenne (28 novembre 1990).

Il a souligné que, depuis plus de trois décennies, les relations Vietnam–UE s’étaient développées de manière forte, substantielle et globale, s’appuyant sur des valeurs communes, la confiance et une vision à long terme, devenant l’un des piliers de la politique extérieure et du développement économique du Vietnam.

Ces derniers temps, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers et ont mis efficacement en œuvre les accords bilatéraux tels que l’Accord de partenariat et de coopération intégrale et l’Accord de libre-échange Vietnam–UE (EVFTA), obtenant des résultats positifs dans les domaines politique, économique et social, a-t-il estimé.

Le général Luong Tam Quang (droite) et Jens Rübbert, président du Conseil d’affaires Europe–ASEAN (EU–ABC). Photo: VNA

Le général Luong Tam Quang a affirmé que cette rencontre constituait une occasion d’échanger des orientations et des mesures de coopération afin d’assurer un climat d’investissement sûr et efficace, ainsi que d’établir un mécanisme de collaboration entre le ministère de la Sécurité publique et les entreprises européennes dans des domaines d’intérêt commun.

Il a proposé de renforcer l’échange d’informations pour prévenir et lutter contre les infractions, en particulier dans les secteurs économique, commercial et de l’investissement au Vietnam. Il a également appelé à une coopération accrue dans la détection et la lutte contre les produits contrefaits et de mauvaise qualité.

Le ministre a invité l’EU–ABC, EuroCham et les entreprises européennes spécialisées dans la cybersécurité et les technologies de pointe à organiser des formations et certifications pour les experts vietnamiens, à promouvoir les projets d’investissement et de transfert technologique, et à mettre en place des mécanismes d’échange d’informations sur les menaces et attaques cybernétiques.

Il a également encouragé l’organisation de forums technologiques et de réunions thématiques – cybersécurité, hélicoptères, drones – afin de connecter les entreprises européennes compétentes avec les unités du ministère.

Jens Rübbert a affirmé que la communauté européenne des affaires considérait le Vietnam comme une destination importante en ASEAN. Il a également souhaité maintenir le dialogue, mener régulièrement des échanges, lever les obstacles et promouvoir les opportunités d’investissement et de commerce entre les entreprises, contribuant ainsi à approfondir le partenariat global Vietnam–UE, de manière concrète, efficace et durable. – VNA/VI