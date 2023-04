Promouvoir la coopération économique Vietnam – Argentine

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê au Forum d’affaires Vietnam – Argentine. Photo. VNA



Dans le cadre de sa visite officielle, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê a assisté le 25 avril à Buenos Aires (heure locale) au Forum d’affaires Vietnam – Argentine.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, le Vietnam et l'Argentine ont travaillé ensemble pour coopérer et ont obtenu d'excellents résultats dans tous les domaines. Surtout, depuis l'établissement d'un partenariat intégral en 2010, les relations ont fait des progrès impressionnants, notamment dans l'économie et le commerce qui sont des points lumineux des relations bilatérales.

La valeur d'échanges commerciaux entre les deux pays n'a cessé d'augmenter, passant de 378 millions de dollars en 2007 à 4,88 milliards en 2022, faisant de l'Argentine le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique. Le Vietnam est quant à lui le 6e partenaire commercial de l'Argentine dans le monde.



En termes d'investissement, l'Argentine compte actuellement 5 projets, se classant 122e sur 140 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam.

S'exprimant lors du forum, le vice-président de l'AN, Trân Quang Phuong, a déclaré qu'actuellement, le PIB du Vietnam est d'environ 409 milliards de dollars, ce qui en fait la 5e plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Le revenu par habitant est supérieur à 4.100 dollars.

Son commerce extérieur est de plus de 730 milliards de dollars. Le Vietnam a signé 15 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires.

Dans la situation actuelle, le vice-président de l'AN Trân Quang Phuong a déclaré que la promotion de la coopération internationale est l'une des mesures clés pour améliorer l'adaptabilité et accélérer le processus de relance économique à l'échelle mondiale.

Sur cette base, le Vietnam est disposé à coopérer avec les pays, dont l'Argentine, pour prendre des mesures de rétablissement du commerce et des chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il souligné.

L'Argentine, en tant que membre actif du Marché commun sud-américain (MERCOSUR), sera la porte d'entrée des marchandises vietnamiennes sur le marché sud-américain. Pendant ce temps, le Vietnam sera toujours un pont solide pour l'Argentine pour pénétrer le marché de l'ASEAN ainsi que la région Asie-Pacifique, a-t-il précisé.

Le Vietnam est prêt à accueillir les entreprises argentines et à leur créer les conditions optimales pour y sonder les opportunités d'affaires et d'investissement, a-t-il affirmé.

A cette occasion, le vice-président de l'AN Trân Quang Phuong a invité les deux pays à accélérer les négociations d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et le bloc du Mercosur afin de créer une percée pour que les entreprises vietnamiennes bénéficient d'un avantage compétitif sur le marché argentin, et réciproquement.

La secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Religion, Cecilia Todesca Bocco, a déclaré que la visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê, accompagnée de nombreux responsables d'agences de l'AN, de ministères, de secteurs et de localités, soutiendrait la promotion des agendas, des rencontres bilatérales et l'approfondissement des relations politiques, diplomatiques, économiques et commerciales entre les deux pays.

Elle a déclaré que le forum était également une occasion pour les deux parties de partager les orientations de la coopération pour ces 50 prochaines années.