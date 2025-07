Promouvoir la coopération d'innovation et de recherche et de développement entre le Vietnam et la Suisse

La réunion entre le vice-président de l’AN Nguyen Duc Hai et le vice-Premier ministre Le Thanh Long et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Photo: VNA



Le dirigeant de l’EPFL et directeur du Parc suisse d'innovation, Antoine Jourdan, a salué les relations croissantes entre la Suisse et le Vietnam, espérant que cette visite favorisera des partenariats fructueux. Il a présenté l’histoire de l’EPFL ainsi que ses programmes axés sur l’ingénierie, l’informatique, les sciences naturelles, l’architecture et l’innovation.

Le Parc suisse d'innovation de l’EPFL regroupe entreprises technologiques, startups, instituts de recherche et organisations innovantes. Entouré de centres académiques d’excellence (UNIL, IMD, HES-SO, ECAL), le Parc suisse d'innovation soutient un écosystème dynamique de plus de 1 000 startups et entrepreneurs, facilitant les échanges de savoirs et les transferts technologiques. Les laboratoires de l’EPFL coopèrent avec plus de 300 grands groupes mondiaux, avec 35 centres d’innovation et de R&D intégrés sur place.

À cette occasion, le vice-président de l’AN Nguyen Duc Hai a exprimé son admiration pour les formations de l’EPFLm dont la vision sur l'innovation. Il a souligné le potentiel de coopération dans l’innovation et le développement des talents technologiques.

Il a aussi informé l’EPFL de la résolution 57-NQ/TW du 22 décembre 2024, qui identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs stratégiques pour le développement national. Il a exprimé l’espoir d’une collaboration concrète dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) entre la Suisse et le Vietnam.

Les membres de la délégation ont ensuite échangé avec l’EPFL sur la mobilisation de fonds pour le maintien des centres de R&D, ainsi que sur les dispositifs de soutien aux innovateurs individuels.

Le même jour, la délégation vietnamienne s’est rendue au siège de SICPA, entreprise suisse spécialisée dans les solutions de sécurité numérique. Le vice-président de l’AN Nguyen Duc Hai a salué les projets futurs de coopération et a encouragé le développement de solutions numériques au Vietnam. -VNA/VI