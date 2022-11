Promouvoir la beauté de la culture vietnamienne au Royaume-Uni

Le programme culturel vietnamien au Royaume-Uni ayant pour thème la beauté et la mode s'est tenu le 27 novembre à Londres pour honorer, faire promotion de la beauté culturelle du Vietnam et préserver l'identité de la communauté vietnamienne dans ce pays européen.

Organisé conjointement par la société Park Pharmacy, Anna Foundation et l’association "Ladies of All Nations International Vietnam-United Kingdom", le programme comprenait une série d’activités dont une exposition de la tunique traditionnelle "Ao dai ngu than" pour la famille royale à Hue du village de métier de La Khe, une exposition de peintures présentant la beauté du pays et le peuple du Vietnam, la présentation des plats vietnamiens, des spectacles d’art...

Le point d’orgue du programme était le concours "Miss Ao Dai Vietnam" au Royaume-Uni en 2022, réunissant plus de 50 candidates vietnamiennes venues de 18 provinces du Royaume-Uni. Le Ngoc Han, 30 ans, productrice de films de Londres, a été sacrée Miss Ao Dai Vietnam au Royaume-Uni 2022.

Minh Hoang, chef du comité d'organisation du programme, a déclaré que le programme visait à faire promotion des valeurs culturelles traditionnelles vietnamiennes au sein de la communauté, à la population locale et à des amis internationaux.

La docteure Shellie Hunt, invitée de l’événement, s'est dite très impressionnée par le programme, des produits culturels, des plats et d’autres activités.

Selon elle, l'événement a contribué à sensibiliser le public à la population et à la culture vietnamiennes, en particulier le concours Miss Ao Dai Vietnam qui a honoré la beauté et la charme des femmes vietnamiennes. -VNA/VI