Promouvoir l'image de Hanoï - Ville pour la paix à travers le Voyage d’amitié à vélo

L'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en collaboration avec des services, agences de la ville et le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, a organisé le 11 décembre le " Voyage d'amitié à vélo pour un Hanoï vert en 2022" autour du lac Hoan Kiem (Epée restituée). L’événement a vu la participation de près de 300 délégués vietnamiens et étrangers.

Photo: VNA

S'exprimant lors de l'ouverture de l’événement, la présidente de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Nguyen Lan Huong, a déclaré que l’événement visait à sensibiliser les Hanoïens et les amis internationaux vivant et travaillant dans la capitale à la préservation de l’environnement de vie, à agir constamment pour le protéger, à la réponse au changement climatique, à les encourager à utiliser des vélos et des moyens de transport verts, vers l'Objectif de Développement Durable.

Au nom des amis internationaux, Tatiana Pugh Moreno, ambassadrice du Venezuela au Vietnam, a hautement apprécié l'idée de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï d'organiser l’événement. Elle a affirmé l'engagement du corps diplomatique et des organisations internationales à Hanoï de coopérer de plus en plus étroitement avec l'Union des organisations d'amitié de Hanoï afin de promouvoir l'amitié entre les nations, d’édifier une communauté régionale et internationale tournée vers la paix, la coopération et le développement.

Koungmany Phatthanaphone, un étudiant lao, a partagé que lorsqu'il a été informé de l’événement, ses amis et lui se sont inscrits pour y participer afin d'avoir l'opportunité de rencontrer et d'interagir avec la population locale ainsi qu'avec des étrangers vivant à Hanoï.