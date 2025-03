Promouvoir l'art traditionnel du «chèo » grâce à l'IA

Le MV (clip musical) "Chèo mở lái ra" de Pham Vinh Khuong. Photo : hanoimoi

Réalisateur de la génération 9X et fervent adepte des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle (IA), Pham Vinh Khuong s'est distingué par la création de produits artistiques novateurs intégrant cette technologie de pointe, suscitant un vif intérêt.

Né en 1992 à Ho Chi Minh-Ville, Pham Vinh Khuong poursuit un chemin artistique tout en nourrissant un amour pour la technologie et le cinéma. Il consacre beaucoup de temps à créer des œuvres qui allient de manière unique l'art et la technologie.

Avant le MV (clip musical) "Chèo mở lái ra", Pham Vinh Khuong avait déjà signé de nombreuses productions artistiques intéressantes telles que le MV "Bức tranh Đại Việt" (Peinture de Grande Viet), qui met en valeur les valeurs culturelles, historiques et nationales du Vietnam ; "Tiệc trắng" (Fête blanche), un produit musical en IA promouvant la protection de l'enfance ; ou encore "Mắt bão" (Épicentre), un projet musical en IA dédié aux victimes des inondations. Il a récemment publié un clip vidéo animé en 3D de 4 minutes, « Pink Cat Dance », entièrement créé avec l'IA.

Selon le jeune réalisateur, les outils d'IA actuels révolutionnent la production de films et de clips musicaux, de l'écriture de scénarios à la post-production sonore et visuelle. L'artiste n'a plus besoin de filmer, d'enregistrer ou de monter, mais doit maîtriser l'IA en formulant des exigences claires. Une bonne "pratique de l'écriture" est essentielle pour que l'IA comprenne et exécute fidèlement les idées de l'artiste. C'est pourquoi Pham Vinh Khuong a intégré l'IA dans son travail, optimisant ainsi les coûts et les délais de production, tout en préservant la qualité et l'esthétique de ses œuvres.

Dans le MV "Chèo mở lái ra", Pham Vinh Khuong a expliqué ce qui l’a motivé à créer ce projet : « Dans mes activités artistiques, je promeus toujours l’esprit de préservation et de développement de la culture nationale. En comparaison avec d’autres genres musicaux, le "chèo" reste un genre sélectif quant à son public. Je suis donc déterminé à trouver une direction qui attire particulièrement les jeunes générations. »

Le MV "Chèo mở lái ra" exploite des images et des sons générés par l'IA, fusionnant harmonieusement musique traditionnelle "chèo" et sonorités épiques. "En utilisant des images et des sons contextuels créés par l'IA, je souhaite offrir une expérience authentique au public", explique le réalisateur. Cependant, la création d'un MV avec l'IA est complexe. Selon Pham Vinh Khuong, un MV complet nécessite une base de données conséquente et un entraînement rigoureux de l'IA pour garantir un contenu de qualité. De plus, contrairement aux méthodes traditionnelles, l'IA présente des limites, pouvant rendre les vidéos moins naturelles, moins vivantes, et sujettes à des erreurs."

Le clip vidéo et les autres créations de Pham Vinh Khuong, utilisant l'IA, ouvrent une voie novatrice pour la préservation des valeurs traditionnelles. Ils rapprochent l'art traditionnel du public contemporain, exprimant ainsi un profond attachement à la patrie, à la culture traditionnelle, et à la créativité de la jeunesse. -VNA/VI