Promotion en Europe des produits vietnamiens OCOP 5 étoiles

Le Vietnam présentera ses produits du programme One Commune One Product (OCOP) classés 5 étoiles à la foire européenne de l'artisanat Homo Faber qui se tiendra en Italie en décembre prochain.

Les produits exposés contribueront à présenter et promouvoir ces produits sur le marché italien comme européen.

C'est ce qui ressort d'une récente réunion à Can Tho entre le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam et Antonio Intiglietta, président du groupe Af-L'Artigiano in Fiera - organisateur de la foire.



Selon M. Intiglietta, l’évènement, qui se déroulera pendant 9 jours, sera une bonne occasion de présenter le programme OCOP et ainsi faire la promotion auprès de dizaines de millions de clients potentiels sur les réseaux sociaux et de partenaires. Aussi l'occasion de promouvoir des sites touristiques, d'agrotourisme notamment.



«Le message que la foire souhaite apporter est que les produits sont originaux et imprégnés de l'identité culturelle de chaque localité et région du monde, et bien sûr, de haute qualité. Le Vietnam a l'avantage d'avoir de nombreux produits artisanaux dont des produits OCOP», a-t-il souligné.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déterminé qu'Af-L'Artigiano in Fiera sera le canal exclusif permettant au Vietnam de renforcer la présence de ses produits OCOP sur les marchés italien comme européen.



Le vice-ministre Tran Thanh Nam a proposé à Af-L'Artigiano in Fiera de construire au Vietnam une foire pour les produits artisanaux et OCOP similaire à cette foire européenne de l'artisanat.-CPV/VNA/VI