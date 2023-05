Le programme de promotion du tourisme du Vietnam et de Ho Chi Minh-Ville en Australie a eu lieu le 12 mai dans la ville de Sydney.

Il s'agissait de la première d'une série d'activités de promotion touristique dans les villes australiennes de

Sydney

, Melbourne et Brisbane du 11 au 17 mai, organisée conjointement par le Service du Tourisme de Ho Chi Minh- Ville et l'ambassade du Vietnam en Australie, le Consulat général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale.

Plus d’une vingtaine de compagnies aériennes, d’agences de voyages et d’hôtels de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que d'entreprises touristiques de Hanoï et Hoi An ont participé à ce programme. L’événement a aussi vu la présence de près de 150 représentants de voyagistes de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

A côté des opportunités d’obtenir des vouchers pour passer des vacances à des localités vietnamiennes, des billets d’avion aller-retour Australie-Ho Chi Minh-Ville, les invités ont reçu des publications spéciales et des cadeaux de destinations touristiques du Vietnam, de Ho Chi Minh-Ville notamment, et ont pu expérimenter le dessin sur des chapeaux coniques, la fabrication de "to he" (modelage des petites figurines en pâte de riz gluant), la dégustation du thé vietnamien et écouter de la musique traditionnelle interprétée par des musiciens vietnamiens.

S'exprimant lors de l'événement, la directrice du Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Anh Hoa a invité les amis australiens à venir à Ho Chi Minh Ville - le plus grand centre touristique du Vietnam - pour découvrir une ville vieille de plus de 300 ans où de nombreuses cultures se rencontrent, une ville au rythme de vie jeune, dynamique avec des gens hospitaliers et ouverts.

Nguyen Phu Hoa, consul général adjoint du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale, a espéré que via ce programme de promotion, le nombre de touristes australiens à Ho Chi Minh-Ville augmenterait de manière significative.

Selon le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, le nombre de visiteurs australiens dans la ville a atteint plus de 130.000 en 2022, ce qui représente environ 3,5% du total des visiteurs internationaux dans la mégapole du Sud. Les Australiens ont toujours été dans le top 10 des touristes étrangers au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville ces dernières années.

Piers D Lloyd, de la compagnie Platinum Pro Golf Tours (Australie) spécialisée dans la fourniture de circuits de golf internationaux au Vietnam, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Europe et en Australie, a estimé qu’à côté de belles destinations, de la cuisine délicieuse, de la culture intéressante, des gens sympathiques, la qualité des terrains de golf du Vietnam est également très bonne.

Nkki Collins, de la compagnie Anne Wild and Associates (Australie), a précisé que les touristes australiens étaient de plus en plus intéressés par le Vietnam, en particulier en raison du fait qu'il a de plus en plus de vols directs entre le Vietnam et des villes australiennes telles que Sydney, Melbourne et Brisbane.-VNA/VI