Promotion du partenariat de coopération intégrale Vietnam-Union européenne

Une délégation du Parti, dirigée par le membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a effectué du 16 au 19 août une visite de travail en Belgique et en Union européenne (UE), en vue de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Lors de son séjour en Belgique, Trân Tuân Anh a rencontré notamment Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge ; Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne (CE), Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Raoul Hedebouw, président du Parti du travail de Belgique….

Lors des entretiens, Tuan Anh a confirmé que la visite vise à renforcer les relations de partenariat et la coopération globale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), les liens d'amitié et de coopération multiforme et le partenariat stratégique dans le secteur agricole avec la Belgique.

Il a souligné que le but de la visite est de consolider davantage le partenariat intégral et la coopération Vietnam - UE ainsi que la relation d'amitié et de coopération multiforme, le partenariat stratégique dans le domaine de l'agriculture Vietnam - Belgique, en concrétisant notamment les contenus convenus entre les hauts dirigeants du Vietnam et de la Belgique et de l’UE.

Il a estimé que le potentiel de coopération entre les deux parties est énorme, car ils partagent les similitudes concernant l'objectif de développement et les intérêts à répondre aux défis de la sécurité traditionnelle et non traditionnelle dans le contexte de la grande agitation politique, sécuritaire et économique.

La délégation vietnamienne a également abordé les objectifs stratégiques de développement du Vietnam définis lors du 13e Congrès du Parti national et a appelé à la participation de la Belgique et de l'UE à la cause de l'industrialisation et de la modernisation, notamment dans les domaines de la transformation énergétique, de la croissance verte, de la transformation numérique, de l'économie maritime, du marché financier, des services, du développement durable et de la réponse au changement climatique.

De leur côté, les dirigeants de l'UE et de la Belgique ont souligné le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, ainsi que le développement positif des relations bilatérales, notamment après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam-l'UE (EVFTA).

Ils ont affirmé considérer le Vietnam comme un partenaire important de premier plan dans la région.

Ils ont exprimé leur volonté d'exhorter le Parlement des États membres de l'UE à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), demandant aux deux parties de coordonner efficacement la mise en œuvre de l'EVFTA et d'autres cadres de coopération entre les deux parties.

Ils ont affirmé continuer à renforcer leur coopération dans des domaines tels que la résilience au changement climatique, la transition énergétique durable, l'économie verte, l'économie numérique, l'innovation et l'économie maritime, la garantie de la sécurité maritime, le développement de nouvelles chaînes d’approvisionnements, les services logistiques.

La dirigeante de la CE a également suggéré que le Vietnam continue de soutenir l'UE pour achever bientôt les négociations et signer l'accord de libre-échange UE - ASEAN, et en même temps renforcer la coordination pour résoudre conjointement les nouveaux défis qui se posent dans la région et dans le monde.

Lors de la visite de travail en Belgique et en UE, le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, s’est rendu à l’ambassade du Vietnam et à la délégation vietnamienne auprès de l’UE à Bruxelles.