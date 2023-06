Promotion des relations Vietnam-Union européenne

Dans l'après-midi du 20 juin, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu Daniel Caspary, chef de la Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en visite au Vietnam.

Selon le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, actuellement, l'UE est l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Vietnam. Et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN.

Le vice-Premier ministre a émis son espoir que les deux parties continueraient à coopérer étroitement pour promouvoir le partenariat et la coopération intégrale Vietnam-UE. Il a également proposé à son interlocuteur de soutenir le retrait du «carton jaune» imposé par la Commission européenne à la pêche vietnamienne.

Daniel Caspary a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région ainsi que dans le monde. Selon lui, le Vietnam est également considéré comme l'un des bons exemples d'obtention de résultats exceptionnels en matière de réduction de la pauvreté, d’attrait d’investissements directs étrangers (IDE), et de développement d’infrastructures...

Concernant la suppression du «carton jaune», il a estimé qu’il s'agissait d'un enjeu important pour le Vietnam, espérant que ce problème aurait bientôt des résultats conformes aux attentes des deux parties.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.