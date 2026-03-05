Promotion des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis

Lors de la réception. Photo : VNA

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu le 4 mars à Hanoï, Kerry Person, vice-présidente chargée de la planification et du déploiement des centres de données chez Amazon Web Services (AWS), filiale du géant américain du commerce électronique Amazon.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué la coopération active entre Amazon et les ministères et agences vietnamiens ces dernières années, ainsi que son engagement et sa stratégie d'investissement à long terme au Vietnam.

Luong Tam Quang a souligné que le Vietnam constitue un marché doté d’un immense potentiel de développement, se classant parmi les économies affichant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Le pays dispose d'un contingent d'ingénieurs de recherche et développement de haute qualité ainsi que d'un environnement d'investissement favorable, parfaitement adapté aux besoins d'expansion des entreprises étrangères, et plus particulièrement des investisseurs américains.

S'appuyant sur le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, Luong Tam Quang a affirmé que le ministère de la Sécurité publique continuera de créer des conditions optimales pour que les entreprises, dont le groupe Amazon, puissent opérer de manière stable et aisée, dans le respect des réglementations vietnamiennes et internationales.

Pour sa part, Kerry Person a salué la vision stratégique du Vietnam en matière de promotion de la transformation numérique, de l'innovation et de construction d'infrastructures numériques sécurisées et durables. Il a réaffirmé l’engagement d’Amazon à accroître ses investissements et à favoriser le développement de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

À cette occasion, Kerry Person a exprimé son souhait de renforcer une coopération substantielle avec les unités du ministère de la Sécurité publique ainsi qu'avec les partenaires vietnamiens. Il s'est dit convaincu que les efforts conjoints des deux parties permettraient de stimuler vigoureusement les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, apportant ainsi des bénéfices mutuels tangibles. -VNA/VI