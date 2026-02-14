Promotion des produits vietnamiens au Canada

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2026, la Mission commerciale du Vietnam au Canada, en partenariat avec l’Association Canada–Vietnam, a lancé une vitrine numérique consacrée aux produits vietnamiens. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de diplomatie économique visant à renforcer la visibilité des marques nationales auprès de la diaspora vietnamienne et des consommateurs canadiens.

À cette occasion, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a adressé un message de félicitations, saluant les contributions remarquables de la communauté vietnamienne au dynamisme économique, social et culturel du Canada.

Selon Trân Thu Quynh, conseillère commerciale auprès de l’ambassade du Vietnam au Canada, la création de cette plateforme spécialisée répond à un double objectif : stimuler les exportations vietnamiennes et approfondir l’intégration des chaînes de valeur entre les deux économies.

Bien que les exportations vietnamiennes vers le Canada aient doublé au cours des cinq dernières années pour dépasser 13 milliards de dollars, les produits agroalimentaires et transformés ne représentent actuellement qu’environ 4 % de ce total. « Ce segment constitue une priorité stratégique, car il a un impact direct sur les revenus des agriculteurs et des petites et moyennes entreprises vietnamiennes », a souligné Trân Thu Quynh.

Le marché canadien demeure toutefois particulièrement exigeant en matière de normes sanitaires et phytosanitaires. Pour relever ces défis, la Mission commerciale assure une veille réglementaire permanente et collabore étroitement avec des experts locaux afin d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur mise en conformité technique, réduisant ainsi les risques de litiges douaniers ou de rappels de produits.

L’essor des échanges bilatéraux est largement soutenu par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont les effets positifs continuent de se renforcer. Dans ce contexte, la célébration du Têt 2026 a servi de plateforme pour encourager la communauté vietnamienne du Canada — forte de plusieurs centaines de milliers de personnes — à jouer un rôle de premier plan en tant qu’ambassadrice des produits de leur pays d’origine.

Cette initiative coïncide également avec l’organisation de la première Foire du Printemps 2026 au Centre des expositions de Dong Anh, à Hanoï. En créant une synergie entre les événements nationaux et les relais internationaux, les autorités vietnamiennes entendent transformer cette vitrine numérique en un pont durable entre les réseaux de distribution nord-américains et les producteurs vietnamiens.

Grâce à cette approche intégrée, la Mission commerciale anticipe une percée significative des produits agroalimentaires transformés sur le marché canadien à court terme, consolidant ainsi la position du Vietnam parmi les partenaires économiques majeurs du Canada en Asie du Sud-Est. -VNA/VI