Promotion des échanges et du partage d'expériences législatives Vietnam-Cambodge

La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary rencontre Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam (gauche). Photo : VNA

Le 29 juillet, à Hanoï, la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a rencontré Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge.



La vice-présidente de l'AN, Nguyen Thi Thanh, s'est réjouie de constater que les relations entre le Vietnam et le Cambodge deviennent de plus en plus substantielles notamment dans les domaines du commerce, du tourisme et de la culture, ainsi que dans les secteurs de la défense et de la sécurité.



Elle a précisé que, ces derniers temps, l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge et son homologue cambodgienne ont fait preuve d'innovation dans leurs modes de fonctionnement. En 2025, l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge a organisé une conférence de coopération entre les clubs d'entrepreneurs des deux nations, un événement marqué par la signature de nombreux programmes de coopération et d'investissement par les entreprises participantes.



La dirigeante a exprimé le souhait que la présidente de l’AN cambodgienne Samdech Khuon Sudary continue de porter une attention particulière et de créer des conditions favorables pour que les Groupes parlementaires d'amitié des deux pays renforcent leurs connexions. Ces groupes doivent agir comme un pont efficace pour promouvoir les échanges et le partage d'expériences législatives, contribuant ainsi à élever la qualité et l'efficacité des activités de l’AN de chaque pays.



Nguyen Thi Thanh a remercié la présidente Samdech Khuon Sudary pour l'intérêt constant qu'elle porte aux activités des Associations d'amitié des deux pays. Elle a émis le vœu que la présidente et l'AN du Cambodge continuent de faciliter la vie de la communauté des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge, afin qu'elle puisse s'établir de manière stable et conformément aux lois locales. Elle a insisté sur l'importance de résoudre les questions relatives aux documents juridiques pour aider cette communauté à se stabiliser et à contribuer activement au développement du Cambodge.



S'orientant vers le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027), Nguyen Thi Thanh a indiqué que le Groupe parlementaire d’amitié et l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge collaboreront étroitement avec leurs partenaires cambodgiens pour mettre en œuvre de nombreuses activités de coopération concrètes.



Sur la base des engagements de haut niveau, les Groupes parlementaires et les Associations d'amitié des deux pays concrétiseront activement ces orientations en programmes et plans de coopération détaillés. Ils sont déterminés à mettre en œuvre efficacement les missions convenues par les dirigeants des deux Partis et des deux États, contribuant ainsi à resserrer davantage la solidarité et l'amitié traditionnelle Vietnam-Cambodge.



Nguyen Thi Thanh s'est dite persuadée que, dans ses fonctions, la présidente de l’AN Samdech Khuon Sudary continuera de promouvoir une coopération parlementaire renouvelée, profonde et performante.



De son côté, la présidente de l'AN du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a pris note et apprécié les propositions de la vice-présidente de l’AN vietnamienne Nguyen Thi Thanh. Elle a affirmé que la partie cambodgienne est toujours prête à coopérer et à soutenir le Vietnam dans la recherche, le regroupement et l'identification des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. Cet engagement s'inscrit dans la volonté de mener à bien la campagne vietnamienne des "500 jours et nuits" dédiée à cette mission.



Samdech Khuon Sudary a souhaité que les organisations d'amitié des deux pays continuent de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation des relations diplomatiques et le renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Elle a insisté sur la nécessité d'organiser conjointement et avec succès les célébrations des 60 ans des relations diplomatiques en 2027, afin d'aider les jeunes générations et la population à comprendre plus profondément la relation traditionnelle exemplaire entre le Vietnam et le Cambodge.



Dans la matinée du même jour, la présidente de l'AN cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, s'est rendue à l'Hôpital militaire central 108. - VNA