Promotion des échanges entre les peuples du Vietnam et des États-Unis

Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, une soirée d’échanges d’amitié Vietnam - États-Unis a été organisée, le 22 juin dans la ville de Da Nang, par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, la Mission diplomatique des États-Unis au Vietnam et le Comité populaire municipal.

Prenant la parole à l’ouverture, Phan Anh Sơn, président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a souligné que, depuis trois décennies, les relations d’amitié et de coopération bilatérales n’avaient cessé de se renforcer, enregistrant des avancées majeures dans de nombreux domaines tels que la diplomatie, le commerce, la culture, l’éducation, les sciences et technologies et la résolution des séquelles de la guerre.

Il a mis en avant le rôle important des échanges entre les peuples dans cette dynamique et exprimé sa conviction que, dans la nouvelle phase, ces activités continueront de jouer un rôle moteur, contribuant à asseoir un socle social solide pour promouvoir le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper a souligné que cet événement illustrait l’importance des échanges entre les peuples, lesquels constituent le socle des relations Vietnam-États-Unis. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, prospère et résilient, tout en respectant la souveraineté, l’intégrité territoriale et le système politique de chacun. Il a également exprimé sa gratitude envers l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et les autorités de Da Nang pour leur coopération dans l’organisation de cet événement symbolique.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Photo : VNA

Les États-Unis figurent actuellement parmi les principaux investisseurs à Da Nang, avec 89 projets d’investissement direct étranger (IDE) totalisant 511 millions de dollars, ce qui place le pays au troisième rang en termes de capitaux injectés dans la ville.

La soirée d’échanges d’amitié Vietnam - États-Unis a réuni environ 3 000 participants autour de spectacles artistiques, d’activités sportives, de jeux traditionnels vietnamiens et américains ainsi que d’une exposition culturelle et gastronomique mettant en valeur les réalisations de la coopération bilatérale et les atouts de Da Nang. - VNA/VI