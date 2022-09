Promotion de l’image de l’Armée populaire du Vietnam

Au cours des dernières années, l'envoi d’officiers par le Vietnam pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU a obtenu des résultats encourageants.

C’est ce qu’a déclaré le général de brigade Hoang Kim Phung, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Au cours des huit dernières années, les officiers envoyés ont contribué à promouvoir l'image de l’Armée populaire du Vietnam auprès d'amis internationaux, en véhiculant le message sur l’amour de la paix du pays, a-t-il indiqué, ajoutant que parallèlement, les officiers avaient eu l’occasion d’acquérir de nouvelles expériences.

Des membres de l’Unité de génie militaire No.1 contrôlent des véhicules avant le départ. Photo: VNA



Récemment, le ministère de la Défense a organisé une conférence pour tirer des enseignements de la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il s'agissait d'une activité très nécessaire pour apprendre de l'expérience et trouver de bonnes solutions pour se préparer à l'expansion des forces vietnamiennes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU, a affirmé le général Hoang Kim Phung.

La conférence a donné des résultats très positifs en recevant des avis et idées d'amis internationaux, de ministères et agences centrales, sur les résultats et les solutions à venir, a-t-il fait savoir.

Le général Hoang Kim Phung, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, et des Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA



S’agissant des activités de l’Unité de génie militaire No.1 envoyée à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), le général a souligné que c’était la première fois en plus de huit ans que le Vietnam déployait une telle unité pour participer aux activités de génie militaire d’une mission. Il a indiqué que l’Unité avait répondu aux exigences des Nations Unies tout en aidant les habitants locaux dans la construction de routes. Elle a ainsi promu l’image de l'Armée populaire du Vietnam auprès d’amis internationaux à la Mission et auprès d’habitants locaux, a-t-il estimé.

Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA

Selon le chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, dans les temps à venir, son Département continuera de promouvoir la formation et l’entraînement dans le but de devenir un centre de formation d'envergure internationale et régionale.

Actuellement, le Département aide le ministère de la Sécurité publique à préparer des forces pour le déploiement dans des missions et se coordonne avec d'autres pays pour organiser de nombreux cours de formation internationaux, a-t-il indiqué. -VNA/VI