Promotion de la langue vietnamienne en France

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également assisté à la cérémonie d'inauguration d’une « Bibliothèque vietnamienne » en France. Photo : VNA

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV), en visite de travail en France, a assisté le 20 juillet à Paris au lancement d'un événement en l'honneur de la langue vietnamienne.



A cette occasion, Lê Thi Thu Hang a informé les Vietnamiens de France de la situation socio-économique du Vietnam. Elle a réaffirmé l’attention du Parti et de l'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, ainsi que leurs efforts de les encourager à se tourner vers la Patrie.



La présidente du SCOV (State Committee For Overseas Vietnamese) a également affirmé les efforts de son Comité concernant le travail sur les politiques liées aux Vietnamiens d’outre-mer, afin de mieux répondre à leurs besoins.



Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné les diverses activités de la communauté vietnamienne de France, notamment celles visant à préserver la langue vietnamienne et d'autres valeurs traditionnelles.



Selon le diplomate, cet événement en l’honneur de la langue vietnamienne permet d’honorer les associations et les particuliers ayant eu des contributions à la préservation et à la promotion de la langue maternelle au sein de la communauté vietnamienne de France.



Plusieurs Vietnamiens de France présents à l’événement ont exprimé leur espoir de bénéficier d’un plus grand soutien de la part du SCOV pour préserver et diffuser la langue vietnamienne.



A cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également assisté à la cérémonie d'inauguration d’une « Bibliothèque vietnamienne » organisée par la Maison d'édition vietnamienne d’Education, en collaboration avec le SCOV, dans le cadre du projet du gouvernement mettant à l'honneur la langue vietnamienne parmi les communautés vietnamiennes à l’étranger pour la période 2023-2030.



Lors de son séjour en France, la vice-ministre vietnamienne a également eu une réunion avec des représentants d'associations vietnamiennes à Bordeaux, au cours de laquelle elle a promis de redoubler d’efforts pour augmenter les bourses accordées aux enfants vietnamiens à l'étranger pour soutenir leur apprentissage de la langue vietnamienne. -VNA/VI