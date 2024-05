Promotion de la cuisine vietnamienne à Singapour

Le festival de la cuisine vietnamienne a lieu du 13 mai au 9 juin, au restaurant Oscar's de l'hôtel de luxe Conrad Centennial Singapore.

Cet événement vise à célébrer le riche patrimoine culinaire du Vietnam aux côtés de plats locaux et internationaux.

Considéré comme un lieu de rassemblement de saveurs mondiales, le restaurant Oscar's est cette fois fier de présenter les plats emblématiques du Vietnam comme le "pho" (soupe de nouilles vietnamienne), le "banh duc" (flan de riz non gluant), le "banh mi" (sandwich vietnamien).

La cuisine vietnamienne est très célèbre à Singapour. Au cours des dernières années, de nombreux hôtels de Singapour ont introduit la cuisine vietnamienne dans leurs menus. Ce festival est organisé pour répondre à la demande croissante de cuisine vietnamienne, a fait savoir Berry Chua, directeur de restauration de l'hôtel Conrad Centennial Singapore.

Lors de la soirée d'ouverture du festival, de nombreux convives sont venus apprécier les plats ainsi que le processus de cuisson méticuleux des chefs vietnamiens.

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, cette activité de promotion de la cuisine vietnamienne est très intéressante et significative, aidant les amis singapouriens et internationaux à connaître la culture et la gastronomie diversifiées du Vietnam. -VNA/VI