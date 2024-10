Promotion de la coopération logistique entre le Vietnam et la Thaïlande

L'Association de développement des ressources humaines en logistique du Vietnam (VALOMA) et la Fédération des industries de Thaïlande (FTI) ont organisé une conférence visant à favoriser les liens entre les secteurs logistiques entre les deux pays, le 29 octobre à Bangkok.

L'événement a réuni des représentants des deux pays, dont près de 30 universités, collèges et entreprises membres de VALOMA, et 32 entreprises thaïlandaises opérant dans les domaines de l'entreposage, du transport, de la construction navale, des solutions technologiques logistiques, de l'emballage, de l'habillement, du pétrole et de l'immobilier logistique.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a souligné l'importance de cet événement pour promouvoir l'investissement, les relations commerciales et le partage d'expériences dans le domaine de la logistique, renforçant ainsi les liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Thaïlande. Il a souligné le vaste potentiel de collaboration dans des domaines tels que l'entreposage, l'application technologique et les coentreprises.

Le vice-président de la FTI, Vathit Chokwatana, a souligné que la conférence constituait un point de départ solide pour une coopération commerciale plus approfondie, en tirant parti de la logistique pour gérer les coûts des entreprises. Les paysages logistiques similaires de la Thaïlande et du Vietnam créent une synergie naturelle, et la croissance rapide de la logistique du Vietnam, classé 10e parmi les marchés émergents, offre d'importantes opportunités de collaboration.

Parmi les participants figuraient des personnalités clés comme le président du Comité de promotion des entreprises de l'ASEAN, Kich Aungvitulsatit, qui a souligné le fort potentiel de partenariat entre les deux nations.

La délégation vietnamienne, dirigée par la vice-présidente de VALOMA, Dr Trinh Thi Thu Huong, a également visité les ports, les aéroports et les établissements de formation en logistique de Thaïlande dans le cadre de son voyage du 27 au 31 octobre.- VNA/VI