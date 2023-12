Promotion de la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande dans le domaine de l'éducation

L'Assemblée nationale du Vietnam soutient toujours les activités visant à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande dans le domaine de l'éducation, en particulier entre l'Université royale Rajabhat d'Udon Thani et les universités et établissements d'enseignement vietnamiens.

C'est ce qu'a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale, Tran Quang Phuong, en recevant lundi à Hanoï une délégation du conseil d'administration de l'Université royale Rajabhat d'Udon Thani (Thaïlande), dirigée par son directeur, Khanisara Thansunthornsakun.



Tran Quang Phuong a salué la création du Centre d'études sur le Vietnam par l'Université thaïlandaise le 1er novembre dernier, à l'occasion du centenaire de sa fondation et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.



Il a émis le souhait que le Centre d'études sur le Vietnam accomplisse non seulement des tâches d'éducation et de formation, mais qu'il mène également de nombreuses activités d'échange, contribuant ainsi à approfondir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture.



Le directeur de l’Université royale, Khanisara Thansunthornsakun, a évoqué la coopération de longue date entre son université et des établissements d'enseignement vietnamiens à Da Nang, Quang Binh, Quang Tri, Thai Nguyen, et Dien Bien.



Actuellement, 20 étudiants vietnamiens suivent des cursus à l'université et 80 étudiants thaïlandais étudient la langue vietnamienne. L'université a créé une spécialisation de langue vietnamienne et a formé à ce jour près de 300 étudiants capables d'utiliser le vietnamien, a-t-il fait savoir.



À cette occasion, le vice-président de l'Assemblée nationale, Tran Quang Phuong, a remis au Centre d'études sur le Vietnam un ensemble de livres du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, ainsi qu'un certain nombre d'autres livres significatifs. -VNA/VI