Promotion de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la Wallonie-Bruxelles

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec la Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles) dans des domaines potentiels tels que l'énergie propre, la biologie, la santé, l'éducation, la transformation numérique et l’agriculture de haute technologie, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Ngô Minh Châu.

Le vice-président du Comité populaire municipal Ngô Minh Châu (droite) offre un souvenir au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet. Photo : VNA

Lors d'une rencontre le 20 octobre avec le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, en visite de travail dans la ville, Ngô Minh Châu, l'a informé du développement socio-économique de sa ville, et a remercié le gouvernement belge pour ses soutiens au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Il a promis de créer les conditions les plus favorables pour que les investisseurs étrangers, notamment ceux de Wallonie-Bruxelles, puissent faire des affaires et investir à long terme dans la mégapole économique du Sud.



Ngô Minh Châu a également suggéré aux deux parties de promouvoir les activités d'échange culturel, afin de renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité et l'amitié entre Vietnamiens et Belges.



De son côté, Pierre-Yves Jeholet a souligné les relations fructueuses et la coopération multiforme entre la Wallonie-Bruxelles et le Vietnam, se réjouissant du fait que les deux pays fêteront en 2023 le 50e anniversaire de la fondation de leurs relations diplomatiques.



La Wallonie-Bruxelles, avec ses entreprises ayant des atouts dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique, est désireuse de renforcer sa coopération avec le Vietnam, Hô Chi Minh-Ville en particulier, dans ces domaines, et d'étendre les projets existants, a déclaré M.Jeholet.



Cette région belge cherche à stimuler le commerce bilatéral avec Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la coopération entre entreprises privées des deux localités notamment dans les énergies renouvelables et le traitement de l'eau, a-t-il affirmé.