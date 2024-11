Promotion de la coopération en matière de communication entre le Vietnam et la Chine

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang et le rédacteur en chef adjoint de Xinhua Ren Weidong signent un protocole d'accord sur les plans de coopération en 2025. Photo: VNA

La délégation de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), dirigée par sa directrice générale Vu Viêt Trang s'est entretenue vendredi 29 novembre à Hanoi avec la délégation de l'Agence de presse chinoise Xinhua (Xinhua), sonduite par son rédacteur en chef adjoint Ren Weidong, en visite de travail au Vietnam.

La directrice générale Vu Viêt Trang a affirmé cette visite avait lieu à un moment très significatif dans le contexte où les relations entre les deux pays sont au niveau le plus profond, le plus complet et le plus substantiel jamais atteint selon une perception commune conclue entre les hauts dirigeants du deux pays récemment. Sur cette base, les activités de coopération entre les deux agences de presse se déroulent également de manière très dynamique et pratique.

En août 2024, la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang et le président de l'Agence de presse Xinhua, Fu Hua ont signé un nouvel accord de coopération professionnelle, en présence du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping.

Cet accord est l'héritage d'une bonne tradition de coopération entre les deux agences de presse au cours des 70 dernières années, ouvrant ainsi une nouvelle période de coopération, conformément à la tendance du développement de la communication multimédia et des applications technologiques modernes dans le journalisme.

Actuellement, les deux agences mènent des activités de coopération dans le cadre de l'accord de coopération professionnelle signé en août 2024.

La directrice générale Vu Viêt Trang a déclaré que les informations de Xinhua ont contribué à diversifier les sources d'information internationales de la VNA. Les informations que VNA exploite concernent la situation économique, la réponse au changement climatique, la construction d'une société numérique, le développement économique vert de la Chine et de la région.

De son côté, le rédacteur en chef adjoint Ren Weidong a affirmé que la VNA et Xinhua étaient deux agences de presse de deux pays, avec des missions similaires. La signature de l’accord en août 2024 a contribué à porter la relation entre les deux agences de presse à une nouvelle hauteur.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'accord entre les deux parties, promouvant la solidarité et l'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Chine, a affirmé Ren Weidong.

Il a proposé aux deux parties de continuer de promouvoir une coopération approfondie, en particulier en 2025, lorsque des événements majeurs auront lieu entre les deux pays. Les deux agences de presse mèneront des activités de coopération et d'échange d'informations pour faire un bon travail de propagande, contribuant ainsi à améliorer la compréhension des peuples des deux pays.

Il a également espéré que les deux parties continueront à coopérer étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums de presse multilatéraux tels que l'Organisation des agences de presse de l'Asie-Pacifique (OANA).

2025 est une année importante puisque les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l'établissement des missions diplomatiques (18 janvier 1950 - 18 janvier 2025) et « l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine ». En plus de fournir des informations vivantes sur les activités commémoratives et les échanges à tous les niveaux, les deux parties ont discuté des projets d'organisation coordonnée d'une exposition de photos sur les relations bilatérales dans les deux pays sur le thème : "75 ans de coopération stratégique globale entre le Vietnam et la Chine". Chaque partie sélectionnera des images d'étapes importantes des 75 années de formation et de développement des relations entre els deux pays à exposer.

Dans le même temps, les deux parties échangeront également des groupes de journalistes pour réaliser des reportages et des sujets spéciaux en 2025.

En outre, les deux parties ont également échangé leurs expériences dans la mise en œuvre d'opérations efficaces et efficientes à l'ère numérique ; ainsi que dans la prévention des fausses nouvelles...

A cette occasion, la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang et le rédacteur en chef adjoint de Xinhua Ren Weidong ont signé un protocole d'accord sur les plans de coopération en 2025.

Dans l'après-midi du même jour, le chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du PCV, Phan Xuân Thuy, a reçu Ren Weidong.

Phan Xuan Thuy a noté que la coopération traditionnelle, pratique et efficace entre la VNA et Xinhua avait continué à se renforcer ces derniers temps, contribuant ainsi à la promotion du partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Il a hautement apprécié l'échange efficace de sources d'informations officielles entre les deux agences pour aider à faire connaître aux peuples des deux pays et à la communauté internationale la situation de chaque pays et les relations bilatérales ainsi que les points de vue et la position de chaque pays sur les questions régionales et internationales.

Il a espéré que la VNA et Xinhua continueront à maintenir leurs activités de coopération, à renforcer les échanges et à partager leurs expériences professionnelles sous des formes appropriées.

De son côté, Ren Weidong a présenté Xinhua et les relations de coopération entre son agence et la VNA.

Il a espéré la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du PCV créera les conditions aux agences de presse des deux pays de renforcer leur coopération, contribuant à propager efficacement l’amitié entre les deux pays.

Le même jour, la délégation de Xinhua a rencontré la délégation du journal Nhân Dân, conduite par son rédacteur en chef adjoint Quê Dinh Nguyên. -VNA/VI