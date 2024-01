Promotion de l'image de l'Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale

Le ministère de la Défense a organisé le 9 janvier une conférence sous forme hybrique pour faire le bilan du travail d'intégration internationale et de la diplomatie de défense en 2023.

Photo: VNA

Les participants ont convenu d'évaluer que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont dirigé la mise en œuvre de l'intégration internationale et de la diplomatie de défense conformément aux lignes directrices et aux politiques étrangères du Parti et de l'État, avec beaucoup d'innovations et de créativité, avec des résultats complets au niveau national tant au niveau bilatéral que multilatéral.



Il a indiqué qu'avec ces résultats, la diplomatie de défense continue de s'affirmer comme l'un des piliers des relations extérieures, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire du Parti.



Le chef adjoint du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne, le général de corps d’armée Trinh Van Quyet, a attribué les résultats obtenus aux efforts de toutes les agences et unités de l'Armée.



Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, pour sa aprt, a appelé les agences et les unités à signaler sérieusement les limites exceptionnelles et leurs causes, à tirer des leçons et à surmonter les lacunes afin d'améliorer l'efficacité de leurs opérations.



Il les a exhortés à former une équipe de responsables travaillant dans les affaires étrangères de défense pour répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation, en promouvant l'information et l'image de l'Armée populaire vietnamienne sur la scène nationale. - VNA/VI