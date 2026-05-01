Prolongation du taux de droits de douane de 0 % sur certains produits pétroliers jusqu’à fin juin

Dépôt pétrolier Tran Quoc Toan (situé dans le quartier de My Ngai, province de Dong Thap). Photo : VNA

Le gouvernement a promulgué la Résolution n° 25/2026/NQ-CP du 30 avril 2026, prolongeant la durée d’application du Décret n° 72/2026/ND-CP du 9 mars 2026, qui ajuste les taux des droits de douane à l’importation préférentiels pour certains carburants et matières premières destinées à la production de carburants.



Le Décret n° 72/2026/ND-CP, abaissant à 0 % les droits de douane à l’importation préférentiels sur certains produits pétroliers et matières premières, est applicable jusqu’au 30 avril 2026.



La Résolution n° 25/2026/NQ-CP précise que la durée d’application du Décret n° 72/2026/ND-CP est prolongée jusqu’au 30 juin 2026.



Le taux des droits de douane à l’importation préférentiels applicable à certains intrants pour la production de carburants relevant des codes 2710.19.20, 2710.19.89 et 2711.19.00 est fixé à 0 %.



La Résolution n° 25/2026/NQ-CP entrera en vigueur du 1er mai 2026 au 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, les taux applicables aux produits pétroliers et aux matières premières susmentionnés seront de nouveau régis par le Décret n° 26/2023/ND-CP du 31 mai 2023.



Selon le ministère des Finances, la prolongation de cette mesure vise à stabiliser le marché national des carburants et à garantir la sécurité énergétique dans un contexte international incertain. Elle contribue également à maintenir la stabilité macroéconomique, condition essentielle pour atteindre les objectifs de croissance économique. -VNA/VI