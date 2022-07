Prolongation de l’installation gratuite de la carte de télépéage prépayée ETC

La société à responsabilité limitée de télépéage VETC a décidé de prolonger jusqu’au 5 août l’installation gratuite de la carte de télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) sur les véhicules à Ho Chi Minh-Ville et ses localités voisines.

Selon la VETC, conformément à la Directive 11/2012/CT-TTg du Premier ministre sur l'accélération de l’installation gratuite de la carte de télépéage prépayée ETC, du 19 au 28 juillet, VETC a apposé les cartes sur plus de 125.000 véhicules, portant le nombre total de cartes collées par VETC à 1,9 million.

Le télépéage a été mis en place sur l'autoroute Hanoi-Hai Phong. Photo : VNA

La VETC a dépensé plus de 100 milliards de dongs pour mettre en œuvre l’installation gratuite de la carte télépéage prépayée ETC en 2022.

Pour rappel, le télépéage sur l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Long Thanh-Dâu Giây, dans le Sud, a été lancé le 26 juillet, après celui sur les autoroutes Hanoi-Hai Phong le 1er juin dernier et Câu Gie–Ninh Binh le 21 juillet dernier, alors que plus de 3,2 des 4,5 millions d’automobiles, soit plus de 71%, avaient déjà le badge de télépéage pour utiliser ce service. – VNA.VI